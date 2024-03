Un granadino con parálisis cerebral emprende un viaje por el continente americano solo con su silla de ruedas

José Antonio Martín es un granadino dispuesto a romper barreras y luchar por sus proyectos a pesar de las dificultades que le plantee la vida. Nació con parálisis cerebral y posee un 75% de discapacidad, pero eso no ha sido problema para emprender esta aventura que le va a llevar por 15 países del continente americano con la única compañía de su silla de ruedas: "Quiero incentivar a la gente con discapacidad a ser ambiciosos, a luchar por una vida mejor, a recorrer el mundo y a que se den cuenta de la cantidad de posibilidades que tienen si en lugar de pensar 'no puedo', se ponen a pensar en cómo me las ingenio para hacerlo", asegura Martín.

Este ingeniero informático que ha estado más de 10 años trabajando en Alemania y que en el último año decidió venirse a vivir a Málaga, ha despegado esta misma mañana del Aeropuerto de Barajas rumbo a Miami, donde comenzará su travesía por todo el continente americano. Recorrerá la Costa Oeste de EEUU, el Golfo de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Argentina o Uruguay, entre otros países de Sudamérica.

"Yo ya había realizado otros viajes por la Costa Oeste, llegué a realizar más de 30.000 kilómetros en coche, pero nunca un viaje tan largo, totalmente solo y con tanto peligro ya que voy a cruzar 10 de las ciudades más peligrosas del mundo", afirma Martín que se ha dispuesto a elaborar un Diario de Discapacidad, en colaboración con la asociación La Ciudad Accesible. El objetivo es elaborar itinerarios que ayuden a otros viajeros con discapacidad a realizar su mismo viaje.

Para esta expedición José Antonio viaja con un equipaje de más de 25 kilos, provisiones para poder adaptarse a cualquier tipo de situación que pueda encontrarse en el camino: "Lleva una maleta únicamente para sondas, ya que se las tiene que cambiar con mucha frecuencia, también ruedas 'off road' así como material sanitario específico para su tipo de discapacidad", explica Antonio Tejada, presidente de la asociación La Ciudad Accesible, con la que Juan Antonio se puso en contacto desde el primer momento antes de emprender este proyecto.

Con los ahorros de casi una década, este granadino de 39 años asume los costes que esta expedición le llevarán durante los próximos meses. "No ha tenido dudas en dejar su trabajo voluntariamente para emprender el viaje, se lo costea él mismo. Sentía que era el momento y que estaba preparado para ello. Cuando tienes una discapacidad eres muy consciente de que esta situación no se mantiene siempre en el tiempo. En cualquier momento tu salud se complica y te puede impedir cumplir este sueño", relata Tejada.

