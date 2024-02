Día Mundial de la Radio: ASPACE Badajoz Radio o cómo incluir a las personas con discapacidad a través de las ondas

El que la prueba dice que engancha. Que la radio enamora. Lo saben bien todos los que se han puesto frente a los micrófonos. Hay algo en la magia de las ondas que no se puede explicar. Ya lo decía el periodista y locutor Luis del Olmo. "Esto es lo que me gusta de la radio: el no saber qué va a ocurrir". Y ese poder transformador cumple ya cien años desde la primera emisión en España.

Estamos de doble celebración porque este martes 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Fecha que sirve para poner en valor todos aquellos pequeños y grandes proyectos radiofónicos que contribuyen a construir un mundo más justo y equitativo para todos. Por ejemplo el que llevan cinco años realizando en ASPACE Badajoz Radio por la inclusión de las personas con discapacidad.

Desde sus estudios extremeños esta radio conformada por personas con parálisis cerebral transmite diversas secciones en 'streaming'. Además cuentan con una sección cultural que hacen por videollamada, donde entrevistan a destacados personajes públicos relacionados con la cultura y la comunicación. Entre ellos han estado nuestros compañeros de Antena 3 Noticias Guillermo Pascual, José Ángel Abad y Vicente Vallés.

ASPACE Badajoz Radio llega a Onda Cero

ASPACE Badajoz Radio sigue entreteniendo, informando y divirtiendo todas las semanas con sus entrevistas. Una labor que ya trasciende fronteras, llegando a importantes cadenas radiofónicas como Onda Cero, con su programa 'Más de Uno' de Carlos Alsina.

El trabajo de este grupo de nuevos locutores ha sido reconocido a nivel internacional, siendo invitados a conocer el Parlamento Europeo en Bruselas por su sección de entrevistas 'Europa Diferente'. Demostrando que el compromiso con la inclusión no conoce límites geográficos.

ASPACE Badajoz está destinada desde 1979 a la promoción, educación, ayuda, recuperación e integración de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Una asociación sin ánimo de lucro que procura mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Su tarea es la de atender de manera específica a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en la provincia de Badajoz. A más de 250 usuarios en tres centros: dos en Badajoz capital y uno en Zafra.

