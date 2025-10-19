Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

CÁNCER DE MAMA

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pacientes y colectivos denuncian la precariedad del sistema público, el abandono del cáncer metastásico y el uso comercial del lazo rosa. En España se prevén casi 38.000 nuevos diagnósticos este año.

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama llega este 2025 marcado por la crisis en los programas de detección precozy las voces de cientos de mujeres que, bajo el lema "El cáncer de mama no es rosa", piden dejar de romantizar la enfermedad y exigen más investigación y compromiso político real.

Según el informe anual de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán 37.682 nuevos casos en España. Aunque la supervivencia alcanza ya el 86%, sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres, con 6.518 fallecimientos registrados en 2023, el 98% de ellos en mujeres. La SEOM atribuye la mejora de los datos a los avances en diagnóstico temprano y tratamientos, pero insiste en que la prevención sigue siendo clave.

"No queremos escaparates rosas, queremos políticas públicas"

Durante la jornada, se han celebrado concentraciones en Madrid, Barcelona, Donostia y Valencia, convocadas por mujeres diagnosticadas que denuncian el "abandono" del cáncer metastásico, la exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas y la falta de recursos en salud mental y rehabilitación.

"El cáncer de mama no es rosa. Que mueran 6.600 mujeres al año no es rosa. Que mi esperanza de vida con 40 años sea de cinco, tampoco. Dejemos de romantizar el cáncer", recoge uno de los comunicados difundidos por las asociaciones convocantes.

Las afectadas también critican el uso comercial del lazo rosa y reclaman financiación específica para el cáncer metastásico, acceso equitativo a nuevos tratamientos y una atención integral que incluya el acompañamiento psicológico y el seguimiento médico post cáncer.

Llamamiento a una investigación pública y equitativa

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) también se han sumado al llamamiento, exigiendo que la investigación, la innovación y el diagnóstico temprano sean prioridades del Sistema Nacional de Salud.

"No queremos escaparates rosas, queremos políticas públicas, investigación transparente y con retorno social", subrayan los colectivos. Piden además programas de cribado homogéneos en todas las comunidades y tratamientos "individualizados, respetuosos y acompañados de información honesta y veraz". El mensaje es claro: el cáncer de mama no es un símbolo de superación, sino una enfermedad grave que exige inversión, cuidados y equidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El peligroso reto viral inspirado en las guerreras K-pop: "Ojo, que todo lo que ocurre en EEUU luego aparece aquí"

Las guerreras K-pop

Publicidad

Salud

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo

Una enfermera administra una vacuna contra la COVID-19

Las vacunas contra el COVID podrían mejorar la respuesta inmunológica frente al cáncer, según un nuevo estudio

Imagen de archivo de comida

Seguir una dieta saludable durante 15 años reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas en personas de edad avanzada

Lazo rosa contra el cáncer de mama
Cáncer de mama

Día del Cáncer de Mama: la prevención y la detención precoz son claves contra la enfermedad

cancer de mama
Cáncer de mama

Qué son los conjugados anticuerpo-fármaco, el nuevo avance que supera a la quimioterapia para tratar el cáncer de mama triple negativo

Queso, imagen de archivo
Aesan

Alerta alimentaria: La AESAN ordena la retirada de un queso de cabra por la presencia de listeria y E.coli

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta por queso contaminado con las bacterias Listeria monocytogenes y Escherichia coli.

Los padres de la joven asesinada en Parla en 2022 y su letrado Wilfredo Jurado.
Parla

Condenado a 20 años el joven que asesinó a su exnovia de 42 puñaladas en un parque de Parla

La Audiencia de Madrid aplica la agravante de género y rechaza que el acusado sufriera una alteración psíquica. La acusación estudia recurrir al no apreciarse el parentesco.

Cáncer de mama

Raquel, una paciente de cáncer de mama metastásico: "Cuando escuchas la palabra metástasis, tu mente lo asocia a la muerte"

RCP

La importancia de la RCP y las canciones que pueden salvar vidas

Un joven vapeando

Los malos humos del vapeo: "Uno se hace adicto a la nicotina, da igual el vehículo que uses para consumir"

Publicidad