'El Mexicano', presunto autor de los disparos a un vecino de Alfafar, se entrega a las autoridades

El hombre que disparó con una escopeta a un hombre tras una trifulca vecinal se encontraba en busca y captura desde que el lunes 1 de septiembre. Después del suceso, el autor se atrincheró en su vivienda, pero ante la llegada de las autoridades decidió huir, logrando sortear el cerco policial y darse a la fuga.

Este mismo lunes, dos semanas exactas desde que cometió el crimen, el hombre se ha presentado junto a su letrado en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de València, donde se continua con la investigación.

Todo lo sucedido

El crimen tuvo lugar en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, al parecer ambos hombres tenían una disputa y en el enfrentamiento el acusado le propagó tres tiros de escopeta a su vecino, hiriéndole de gravedad. La víctima, un joven de 33 años, fue trasladado al Hospital La Fe de València.

Tras el suceso, el autor conocido como 'el Mexicano' escapó de la zona refugiándose en una vivienda okupada, donde se estableció un gran cordón policía, ya que las autoridades pensaban que estaba atrincherado allí. La realidad fue distinta, según el alcalde del municipio: "Se piensa que el sospechoso pudo huir por una puerta lateral en los primeros 30 minutos". Esto aprovechando el momento en el que encontraron a la víctima y procedido a su estabilización.

¿Qué falló en el operativo?

Según apuntaba el mismo edil a 'Efe', "cuando llegó la Policía Local acudieron a practicar torniquetes a la víctima y pudo ser ese el momento en que huyó de la casa okupada en la que se había refugiado".

Detalló que los vecinos grabaron cómo la familia que ocupaba esa vivienda "le cogía la escopeta y le dejaba dentro de casa" y que había algún tipo de vínculo entre el sospechoso de los disparos y la familia. "La vivienda estaba siendo okupada por cuatro personas que se dieron a la fuga con el sospechoso" afirmó el alcalde a 'El País'.

El edil lamentó que la orden judicial tardase 14 horas en autorizarse. Este suceso lo calificó de "esperpéntico", "berlanguiano" y "un paripé difícil de explicar". "Queda la sensación de que se ha protegido a un supuesto asesino. Algo ha fallado", expresaba.

