El Gobierno insiste en que si aparecen síntomas de coronavirus se evite al máximo el contacto en los hogares

Sanidad apunta ahora a los hogares y las residencias de mayores como el principal foco de transmisión del coronavirus: "Pensamos que se pueden dar nuevos contagios en los propios domicilios, por eso insistimos en que, si hay síntomas, hay que contactar con el personal sanitario y tomar medidas de aislamiento e higiene estrictas", afirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa el pasado lunes.

Tras haber alcanzado el pico de la curva, el Gobierno pide a quienes tengan síntomas que no tengan contacto con nadie aunque sea dentro de la propia casa, y se pongan en comunicación con los centros sanitarios para frenar aún más los contagios por coronavirus.

Francesc extremó las precauciones y se marchó de casa ante la aparición de los primeros síntomas: "Tengo unas decimillas, no estoy muy fino y no sé si es gripe. Ante la duda me marcho", asegura. Francesc dio positivo por coronavirus pero consiguió aislarse de sus familiares, que están sanos.

También, el Gobierno ha puesto el énfasis en las condiciones de higiene, sobre todo a través del lavado de manos, para evitar la expansión del virus.

Además de los hogares, las residencias de ancianos y los lugares donde se produzcan reuniones multitudinarias de personas, como los supermercados, se convierten en los lugares donde principalmente se propaga el coronavirus. Por eso, respetar la distancia personal de uno o dos metros sigue siendo una medida efectiva que evita la expansión del coronavirus.