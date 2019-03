Galicia despide a seis de las víctimas del rally de A Coruña

Más de un millar de personas han despedido esta tarde en las localidades coruñesas de Cambre y Carral a seis víctimas mortales en el accidente del rally de A Coruña el pasado sábado, una pareja que esperaba un bebé y una madre y su hija, así como otros dos jóvenes.

En el siniestro resultaron heridas otras dieciséis personas, de las que once ya se han recuperado, no así una niña de 10 años, que no pudo superar la gravedad de las lesiones y murió el domingo por la noche, por lo que este martes, será enterrada en Carral.

La iglesia de Cambre ha acogido esta tarde el funeral por la joven pareja, trasladada desde el tanatorio en sendos coches fúnebres, flanqueados por una decena de familiares y cubiertos de coronas de flores.

También hoy se ha celebrado el funeral por Laura, en la iglesia de San Juan de Anceis, y Marcos, en la iglesia de Santiago de Sumio.

La gravedad del accidente ha motivado la asistencia a las familias por parte de los profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPCE), que proseguirán este lunes con esta atención también a los heridos, tanto en los hospitales como en los domicilios donde fueron requeridos.