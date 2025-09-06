El fuego apaga el turismo rural en Las Médulas: las cancelaciones en cadena dejan a cero la ocupación

La zona vive del turismo y el verano es su pulmón económico. Hasta el incendio, las reservas estaban al 100%. Hoy, muchos negocios registran el 100% de cancelaciones y siguen recibiendo nuevas anulaciones, un golpe directo a su facturación en los meses clave.

La oleada de cambios no solo afecta a los municipios con incidencia directa de las llamas. Se están cancelando estancias en áreas que no han sufrido el incendio, arrastradas por la incertidumbre y el miedo de los viajeros.

Comerciantes y hosteleros señalan otro problema: información desactualizada en Internet que todavía etiqueta como "activos" incendios ya extinguidos. Esa confusión disuade reservas y prolonga un perjuicio que, denuncian, podría mitigarse con actualizaciones rápidas y claras en buscadores, mapas y plataformas de viajes.

Desde el tejido local lanzan un mensaje: "Las zonas seguras están abiertas". Piden a los visitantes reprogramar, no desistir, y confiar en la información oficial más reciente para apoyar una recuperación que el comercio rural necesita con urgencia.

