Fernando Simón, el científico más halagado y parodiado que sigue sumando admiradores

El doctor Fernando Simón ha ejercido de portavoz desde el primer día de la pandemia. Solo se ausentó unos días, cuando dio positivo por coronavirus. Esa exposición le ha hecho objeto de críticas, de halagos y de parodias, pero él dice que está encantado y si alguien hace negocio con su imagen, le pide que destine una parte del beneficio a ONGs.

Las ruedas de prensa

Nos hemos acostumbrado a ver a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cada día en comparecencias y ruedas de prensa durante el coronavirus. "El hombre ha estado ahí todos los días, todos los días al pie del cañón" dice esta ciudadana. Tantas veces delante de cámara, han hecho que no pasemos nada por alto, incluso cuando apareció sin jersey por primera vez y las redes anunciaron que "había llegado el verano.

Sí, Fernando Simón se ha hecho famoso. Así lo ha contado el mismo hoy en rueda de prensa. "Cuando vas por la calle, ya no es tan fácil moverte como antes pero estoy encantado". Nazaret es tan fan que lo ha colgado en su balcón con la frase 'Portaos bien'. "Para mí viene a decir un poco eso" dice Nazaret.

Camisetas, tazas, pegatinas y bolsos de playa

Pero el fenómeno ha ido mucho más allá. Sin redes sociales, "no tengo redes sociales pero no vivo fuera del mundo" afirma Simón. Hasta tal punto han llegado sus fans que le han compuesto una canción. La letra dice algo así como "quiero ir al Congreso y darte un beso".

Fernando Simón se ha convertido en todo un icono. "Se merecía una camiseta y yo ya la tengo" dice una admiradora. Y no solo camisetas, también hay sudaderas y hasta tazas con su cara. El científico ha dicho que "no he dado permiso para que usen mi imagen" pero que quiere que parte de los recaudado vaya a las ONGs.

Pero, sin duda, su gran momento, el que todos vamos a recordar, lo provocó una almendra. Esa tos en mitad de la rueda de prensa dio mucho juego a los internautas durante el confinamiento por el coronavirus. En Valencia han hecho un grafiti para no olvidar la anécdota.