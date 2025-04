Familias africanas de un centro de migrantes denuncian trato racista y piden recuperar a sus hijos menores

El centro, ubicado en una antigua cárcel de la ciudad, está gestionado por Cruz Roja. Los migrantes denuncian ''atropellos'' y ''vulneraciones de derechos humanos''. ''No podemos soportarlo más tiempo'', dice Amadou a las puertas del centro. ''¿Te imaginas que siendo 150 personas con situaciones de alta gravedad, solo tenemos una psicóloga, una abogada y dos trabajadoras sociales para atendernos? ¿Dónde está el dinero que los gobiernos dan a la Cruz Roja para atendernos?'', lee en un manifiesto. Asegura que nadie les explica cuáles son sus derechos legales, que no reciben clases de español casi nunca. ''Llevamos meses y algunos más de un año y no sabemos sino saludar. Eso nos desprotege para comunicarnos, comprender nuestro entorno o buscar trabajo''.

Comida en mal estado

Los manifestantes denuncian que reciben comida en mal estado, ''a veces congelada, a veces podrida, a veces con residuos''. ''Nuestras hijas y nosotras nos vamos a menudo a la cama con hambre y nos prohíben tener comida para ellas si les da hambre en la noche'', añaden. Algunas madres no ven a sus hijos desde hace meses

Ablaye Diallo es coordinador de OPAM ESPAÑA, organización que vela por los derechos de los migrantes. Hoy se ha acercado a este centro para escuchar las demandas de este grupo de usuarios. Nos sirve de intérprete con Mauhanhwa, es de Guinea Conakry, nos cuenta en wolof que hace cinco meses que no sabe nada de su hijo de tres años. Estuvo hospitalizada y cuando salió, ya no estaba. No les dan respuesta en ningún sitio, cuando pregunta le dicen que tenga paciencia.

Una mediadora, figura clave

Otra de las mujeres nos cuenta que llegó a Canarias embarazada de seis meses, dio a luz y desde entonces no sabe nada de su bebé. Lleva siete meses sin saber nada de su hijo. Protestas dentro del centro

Después de la concentración que llevaron a acbo por la mañana por fuera del centro, volvieron a protestar por la tarde dentro de las instalaciones. El motivo, el traslado de una menor declarada en desamparo. Unidades de la Policía Nacional y de seguridad ciudadana de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se trasladaron hasta el centro para intentar convencer a los migrantes de que depusieran su actitud.

Finalmente, gracias a las participación de una negociadora, se pudo alcanzar un acuerdo con los migrantes que depusieron su actitud ya en la madrugada, sin incidentes. En este centro residen mujeres con niños y algunos padres.

