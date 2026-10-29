El Sindicato de Maquinistas denuncia la filtración de los audios del accidente de trenes en Toledo: "Esa información tenía que estar custodiada"

España sigue conmocionada por la tragedia ferroviaria de Urda, mientras continúan las labores de emergencia y la investigación para esclarecer las causas del accidente. En este contexto, Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas, ha expresado en una entrevista en Antena 3 Noticias su malestar por la filtración de los audios relacionados con la tragedia que ha terminado con la vida de 68 personas, y ha reclamado que se preserve la información que debe estar bajo custodia, hasta que se conozcan los resultados de la investigación.

Preguntado por las conclusiones que pueden extraerse de los audios y por si la tragedia podría haberse evitado, Diego ha insistido en la necesidad de esperar a que avance la investigación antes de establecer hipótesis sobre lo sucedido. "Todos los accidentes son evitables. Lo que no sabemos es cómo se ha filtrado nuevamente información que tenía que estar custodiada", ha señalado.

"La culpa no evita accidentes y la búsqueda de causas sí"

El representante sindical considera que los audios difundidos ofrecen una "visión incompleta" de los acontecimientos, y advierte de los riesgos de extraer conclusiones precipitadas a partir de ese material. "Estos audios son un ejemplo: información sesgada, que no es completa, que no da toda la información sobre lo ocurrido y ante la que tenemos que esperar a que la investigación, que tiene que ser independiente y rigurosa, aporte conclusiones", ha afirmado.

En este sentido, ha cuestionado la utilidad de las hipótesis que se están planteando antes de disponer de todos los datos. "Lo único que se pone encima de la mesa es buscar culpables, y nosotros, lamentablemente, hemos aprendido con sangre, sudor y lágrimas que la culpa no evita accidentes y la búsqueda de las causas sí", ha defendido.

Sobre el impacto que ha tenido la difusión de las conversaciones entre los profesionales ferroviarios y la posibilidad de que el AVE hubiera podido detenerse antes de la colisión, Diego Martín ha reconocido que el colectivo está profundamente afectado. "Creo que todos los compañeros y compañeras están consternados, puesto que los audios los ponen en una posición que les hace sentir, como también a los afectados por el accidente, una enorme conmoción", ha explicado en Antena 3 Noticias.

Una huelga convocada antes de del accidente de trenes en Toledo

Además, ha recordado que el sindicato ya había convocado movilizaciones para reclamar mejoras en la seguridad ferroviaria antes de que se produjera la tragedia. La coincidencia entre el accidente y los paros convocados por los trabajadores ferroviarios ha sido otro de los asuntos abordados durante la entrevista. El secretario general ha subrayado que la convocatoria respondía a reivindicaciones previas del colectivo. "Sí, es una lamentable coincidencia. No creo que nadie se hubiera imaginado que esto hubiera podido pasar", ha afirmado.

El representante sindical ha insistido en la necesidad de que los profesionales puedan expresar su malestar por la situación del sector, y de que se avance en las medidas reclamadas en materia de seguridad.

Manu Sánchez le ha preguntado si los usuarios podrán seguir viajando en tren con tranquilidad, a lo que Diego ha advertido de que, desde la perspectiva del colectivo ferroviario, es necesario revisar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y reforzar los procedimientos de seguridad.

"Lo que creemos como colectivo, al final, es que el sector está dejando, está aumentando la exposición al riesgo de los profesionales. Estamos acostumbrando a los trabajadores a trabajar en situaciones degradadas que no tendrían que darse nunca", ha señalado.

El secretario del Sindicato ha terminado la entrevista vinculando la recuperación de la confianza de los viajeros, a la puesta en marcha de medidas que permitan mejorar la seguridad ferroviaria. "Esperamos que, si se ponen en marcha todos los planes y somos capaces de mejorar los procesos de seguridad en el sector, podamos dar seguridad a los usuarios y que se monten nuevamente en los trenes", ha afirmado

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del siniestro y esclarecer la secuencia de acontecimientos que condujo a la colisión. Mientras tanto, el sindicato reclama rigor, transparencia y respeto a los procedimientos de investigación, y cuestiona que la difusión de audios parciales permita establecer conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.