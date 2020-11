Estos son los peligros de comprar test de detección del coronavirus por Internet

Actualmente, en Internet podemos encontrar todo tipo de productos y material sanitario para evitar o detectar el contagio de coronavirus. La pregunta es si esos productos que, en muchas ocasiones adquirimos a muy bajo precio, son fiables. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), alerta sobre el riesgo de que se puedan ofrecer, en el mercado español, productos y servicios para el diagnóstico de coronavirus que no cumplan con la legislación vigente.

Los test para el diagnóstico de Covid-19 están indicados únicamente para ser usados por profesionales sanitarios. Sólo de este modo se puede garantizar que la toma de muestra es correcta, los productos son adecuados, la realización de la prueba no conlleva riesgos y que, además, da unos resultados veraces y reales.

Pero el problema llega cuando, por querer ahorrar dinero, mucha gente opta por comprar una prueba para detectar si tiene coronavirus a través de internet, ya que se puede encontrar con distintos tipos de test y a todo tipo de precios. La pregunta es si son fiables y si verdaderamente nos está dando el resultado de forma eficaz.

En Internet se pueden encontrar desde pruebas PCR que indican si el paciente está contagiado en ese momento o hacer test de anticuerpos, que detectan a través de la sangre con un pequeño pinchazo si estamos innmunizados. Los hay por todo tipo de precios, desde los 20 euros hasta más de 100 euros.

Otro de los problemas que supone este tipo de test, es que si una persona da positivo en Covid-19, la muestra puede contaminarse si no se toma de forma adecuada, por lo que podemos tener un falso positivo o un falso negativo, pero además, en caso de ser positivo, no hay seguimiento por parte de las autoridades sanitarias si no se notifica.