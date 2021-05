Estas son las restricciones, nuevas medidas y toque de queda tras el fin del estado de alarma en tu comunidad

El estado de alarma finaliza este domingo 9 de mayo. Por este motivo, algunas de las comunidades autónomas están anunciando hoy las medidas que seguirán vigentes en cada uno de los territorios una vez que esta situación se produzca.

En general, las comunidades han anunciado que se van a mantener medidas como el uso de mascarillas, limitaciones aforos y horarios en hostelería, comercio, teatros, auditorios, lugares religiosos o instalaciones deportivas. Los cierres perimetrales sí que caerán en muchos territorios, mientras que el toque de queda, que afecta a los derechos fundamentales, solo podrá ser autorizado judicialmente.

En este caso, respecto al toque de queda, los tribunales han autorizado mantenerlo en la Comunidad Valenciana y en Baleares, mientras que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado mantener el toque de queda nocturno.

Comunidad de Madrid

Las restricciones en Madrid entrarán en vigor el 10 de mayo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado hoy que la comunidad se va servir de una orden de esta consejería para aplicar las restricciones. Entre las más destacadas están el fin del toque de queda y el horario de apertura de la hostelería, que podrá permanecer abierta hasta las 00:00 horas, pero no podrán entrar más clientes a partir de las 23 horas.

Además, la comunidad de Madrid mantiene la prohibición de reuniones de no más de 6 personas en espacios públicos y recomienda que no se reúnan no convivientes en casas.

Cataluña

Cataluña también ha anunciado hoy sus nuevas medidas. Alba Vergés, la consejera de Salud en la comunidad ha dicho que las nuevas restricciones se aplicarán desde el mismo día 9 de mayo. En Cataluña decae el toque de queda, el cierre perimetral y cualquier otra restricción de la movilidad.

Además, la hostelería tendrá que cerrar a las 23 horas y el comercio a las 22. Los actos culturales y deportivos podrán realizarse hasta las 23 horas. El Govern también limita las reuniones de sociales y familiares a un máximo de 6 personas. Por su parte, el ocio nocturno continuará cerrado y se autorizará la reapertura de parques de atracciones y ferias con límite de aforo del 30%.

Galicia

En Galicia las nuevas medidas entrarán en vigor en la medianoche del 9 de mayo. Entre las decisiones que ha tomado la Xunta destacan el fin del toque de queda y la ampliación de horarios para la hostelería.

Los bares permanecerá abiertos hasta las 23 horas y los restaurantes hasta la 01:00 horas. Se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios entre las 01:00 y las 06:00 horas, pero se mantendrá el límite de máximo de 4 personas no convivientes en interiores y 6 en el exterior. El toque de queda solo se mantendrá en los municipios de alerta máxima y se refuerza el registro obligatorio de visitantes.

Castilla y León

En Castilla y León, la hostelería permanecerá abierta hasta las 00:00 horas y los comercios tendrán horario normal. Las reuniones tendrán un límite de 6 personas en hostelería, pero no habrá cierres perimetrales ni toque de queda.

País Vasco

En el País Vasco los jueces han rechazado mantener el toque de queda, pero el Gobierno recomienda "autolimitar" la movilidad entre las 23:00 y las 06:00 horas. A las 22 horas cerrarán los establecimientos y se suspende la limitación en reuniones de personas, pero se recomienda que no sean más de 4 en los domicilios. La hostelería cerrará a las 10 de la noche con aforos al 50% en interiores y la prohibición de consumo en barra, por cada mesa solo podrá haber 4 personas.

El ocio nocturno permanece cerrado. Las instalaciones deportivas tendrá un aforo del 50% y en la práctica deportiva podrán reunirse 6 personas como máximo. Los lugares de culto tendrán una limitación de aforo reducida al 35% y a los velatorios podrán acudir 6 personas en interior y 30 en exterior.

Región de Murcia

Murcia va a mantener los cierres perimetrales en aquellas localidades en las que se superen los 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. También se va a limitar la actividad no esencial entre las 00 y las 06 horas, lo que incluye el cierre de las hostelería a las 00 horas. Respecto a las reuniones de personas, se establece un máximo de 6 tanto en casas como en la hostelería.

Castilla-La Mancha

El Gobierno manchego ha decidido no continuar con el toque de queda y tampoco habrá cierre perimetral de la comunidad. Castilla-La Mancha es una de las comunidad que todavía no ha desvelado todas las medidas que entrarán en vigor, pero está previsto que se anuncien durante el día de mañana, sábado 8 de mayo.

Andalucía

La Junta de Andalucía también aplicará las restricciones el 9 de mayo y ha establecido una serie de niveles de alerta. De momento, la hostelería abrirá hasta las 00:00 horas, se permitirán reuniones de máximo 10 personas en exterior y 8 en interior y las playas y piscinas no tendrán limitación de horarios. Sin embargo, estas medidas quedan sometidas a revisión y podrán variar en función de la evolución de los datos epidemiológicos.

Los bares y pubs, que llevan un año cerrados, podrán abrir hasta las 2:00 horas, mientras que las pistas de baile sólo se autorizarán en el exterior y con mascarilla. Esta situación solo se dará en zonas con bajo nivel de alerta.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha ratificado las medidas propuestas por el Generalitat. A partir del domingo se aplicará un toque de queda más reducido que el actual, de 00:00 horas a 06:00 horas de la mañana. El cierre perimetral sí que se va a levantar y las reuniones sociales van a estar limitadas a 10 personas.

La Rioja

En La Rioja el Gobierno ha establecido varios niveles de riesgo, aunque de momento toda la comunidad se va a situar en el más alto, el 3. En este escenario, La Rioja elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la región, la hostelería cerrará a las 00:00 horas, se recomienda un máximo de 6 personas en las reuniones sociales, los comercios podrán permitir hasta un 75% de aforo y los centros deportivos e instalaciones lo tendrán del 50%. Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera tendrán un nivel 3 intensificado con medidas más duras.

Asturias

En Asturias dejará de estar activo el toque de queda y con el fin del estado de alarma también decae el cierre perimetral y flexibiliza algunas medidas. A partir del domingo, la hostelería podrá permanecer abierta hasta la 01:00 horas y las reuniones sociales no están controladas. El ocio nocturno permanecerá cerrado.

Cantabria

En Cantabria, no habrá cierre perimetral ni toque de queda. Las reuniones en domicilios no tendrán límite, mientras que en hostelería serán de 6 personas máximo. Hostelería y comercios cerrarán a las 22:30 horas.

Navarra

Navarra mantiene cierres perimetrales de municipios con datos de contagios altos. Se ha aprobado el toque de queda entre las 23 y las 06 horas, la hostelería podrá permanecer abierta hasta las 22:00 horas con mesas de hasta 4 personas. Las reuniones en casas se limitan a 6, salvo convivientes, y no se pueden reunir más de dos unidades familiares. El comercio podrá estar abierto hasta las 22 horas.

Extremadura

Extremadura también ha aplicado un sistema de niveles en función de la situación epidemiológica de la sociedad. Se cae el cierre perimetral de la comunidad, pero mantiene el cierre en los municipios con niveles de riesgo alto. También se cae el toque de queda, que se retrasa a las 00:00 horas en las noches del 7 y del 8 de mayo, pero en la noche del domingo ya se elimina. La hostelería también permanecerá abierta hasta las 00:00 horas, con aforos reducidos al 50% y con 6 personas en interiores y al 85% en terraza, con un máximo de 10 comensales. El comercio podrá abrir con los horarios normales.

Aragón

En Aragón, habrá cierres perimetrales en Tarazona y Calatayud. Además, las comarcas de las Cinco Villas, Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro y Valdejalón estarán cerradas. En el resto del territorio no habrá cierre perimetral y tampoco toque de queda. Las mesas en la hostelería podrán ser ocupadas por 4 personas en interiores y 6 en exteriores, pero no habrá límite para las reuniones en casa. La hostelería y el comercio cerrarán a las 22:00 horas.

Baleares

En Baleares, al igual que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, la justicia ha aprobado el toque de queda, que en este caso es entre las 23:00 y las 06:00 horas. También se podrán reunir un máximo de 6 personas en casas y tanto la hostelería como los comercios tendrán que cerrar cuando comience el toque de queda a las 23:00 horas.

Canarias

En Canarias también se elimina el cierre perimetral, pero cada una de las islas tendrá unas limitaciones diferentes. En el caso de Tenerife, sí que habrá controles de entrada y salida de la isla. El toque de queda será para Tenerife, Gran Canaria Lanzarote y El Hierro de 23:00 a 06:00 horas, mientras que en el resto de islas será entre las 00:00 y las 06:00 horas.

El límite de personas en la hostelería será de 4 personas en Tenerife, mientras que Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro será 6 personas y en el resto de islas de 10. Mismo número de personas para reuniones en casa. La hostelería cerrará a las 22:00 horas en Tenerife, a las 23:00 en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro y a las 00 en el resto de islas. Los comercios podrán permanecer abiertos hasta el toque de queda.

Ceuta

En la ciudad autónoma de Ceuta no habrá ni cierres perimetrales ni toque de queda. El límite de personas en la hostelería será de 4 personas, mientras que no habrá limites en las reuniones en casas. La hostelería y los comercios abrirán hasta las 22:00 horas.

Melilla

En Melilla, no habrá toque de queda ni estado de alarma. Las reuniones en casas se limitarán a un máximo de 6 personas, al igual que en la hostelería. Los comercios abrirán en su horario normal.