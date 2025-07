La asistencia legal a los migrantes no está garantizada por la falta de medios, según la Abogacía española

Canarias batió récord de llegada de migrantes en 2024 por segundo año consecutivo. El archipiélago recibió a 46.843 personas a bordo de cayucos, fue un 17,4% más que en 2023. Este año, han alcanzado las costas canarias más de 11.300 migrantes. La última embarcación llegó a El Hierro este fin de semana con 54 personas, después de más de un mes de cierta tranquilidad. Siete eran menores de edad. La mayoría de las veces hablamos de la atención sanitaria que los servicios de emergencia, sanitarios y voluntarios le prestan a estas personas. Pero, normalmente, no prestamos atención a los servicios jurídicos que estás personas requieren. Estos días está en Canarias el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González. Para conocer de cerca la labor de los abogados de oficio de extranjería y la atención a los migrantes.

González, que ha visitado el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de El Hierro insiste en que "toda persona tiene derecho al acceso a la justicia. Y lo que se está viviendo con la crisis migratoria en Canarias es dramático". Los profesionales tienen que atenden a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad: discriminación de sexo, raza, a menores o a personas que han sufrido agresiones sexuales en la travesía.

Si en toda España se necesitan recursos, aquí es "especialmente importante incrementarlos, por la llegada de seres humanos todas las semanas en situación de vulnerabilidad", añade el presidente de la Abogacía.

El Decano Colegio Abogados Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleyther, asegura que los 250 abogados en la provincia tinerfeña no dan a vio. "La defensa de los derechos de estas personas que llegan en cayuco es muy complicada. Los abogados trabajan en situación precaria de medios, de tiempo, sin traductores...". Insiste en que hay que preservar los derechos de los menores, no se están respetando derechos básicos.

Denuncian que estas personas sufren el hacinamiento en los centros, falta intérpretes para atenderlos correctamente, tampoco disponen de un tiempo adecuado, ni espacios reservados. Para los letrados es importante que se tome conciencia de esta situación.

Niederleyther destaca la "inmensa labor que realizan los abogados para atender a estas personas, pese a las dificultades con las que se encuentran.

Hacen una labor en condiciones muy precarias, por ejemplo, sin intimidad en las entrevistas". También se tienen que enfrentar a las dificultades en los desplazamientos: no encuentran billetes para viajar a El Hierro, porque la isla tiene vuelos limitados.

Salvador González defiende que son personas, seres humanos, y como tales, la Constitución le reconoce esos derechos fundamentales, con independencia de las cuestiones políticas. "Hay que pensar en la dignidad humana y garantizarles seguridad: a veces conviven los agresores con la agredida en espacios reducidos".

Los abogados insisten en que no puede ser un formalismo más, sino una asistencia real. La falta de medios se repite desde hace varios años. Y, a veces, las circunstancias empeoran. Por ejemplo "ya no contamos con los intérpretes de Acnur, ya no están en los centros".

Los derechos básicos de los individuos tienen que estar en el centro. Esto no es una situación temporal, aseguran los letrados, hay que buscar soluciones estructurales, porque Canarias está en la ruta migratoria.

