España pedirá a la Unión Europea que permita el paso de Papá Noel y los Reyes Magos a pesar de las restricciones del coronavirus

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, llevará al Consejo Europeo una propuesta de declaración para que las restricciones de movilidad por el coronavirus no afecten a los desplazamientos de Papá Noel o los Reyes Magos. Es la respuesta que ha dado a la pregunta de una diputada de Ciudadanos en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Una reunión dedicada a debatir sobre el futuro de Europa.

Declaración e instrucciones

La diputada Marta Martín le planteó "cómo se están llevando a cabo las negociaciones" para que no tengan problema los Reyes Magos o Papá Noel en Navidades ante la situación creada en las fronteras y los transportes por la pandemia de coronavirus. El secretario de Estado no se quedó sin respuesta, todo lo contrario:

"Me parece una reflexión muy inteligente". Con una declaración de los 27 se garantizaría que los niños europeos se preguntaran "qué va a pasar con Papá Noel". De esta forma: "Papá Noel tendrá garantizada la movilidad. Es importante que los niños se den cuenta de que la UE también interviene en sus vidas. Todavía no son capaces de entender asuntos como la política agraria, pero sí el cruce de fronteras. Papá Noel simboliza uno de los grandes logros de la UE que no podemos perder", ha reflexionó González-Barba. En el caso de los Reyes Magos "se instruirá" a las embajadas españolas de los países por los que transcurra su ruta secreta para que "les franqueen el paso".

El planteamiento no fue del agrado del portavoz de Podemos, Antón Gómez-Reino: "Está muy bien que nos ocupemos de los Reyes Magos, de Papá Noel y de los niños, pero hagámoslo con un tono de la madurez necesaria para una institución como esta".