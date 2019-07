Grupos de vecinos de El Masnou se han enfrentado en esta localidad de la comarca barcelonesa del Maresme a causa de las protestas que han protagonizado contra la agresión sexual a una menor por parte de un menor tutelado, mientras que otros pedían no culpabilizar a todo un colectivo. El ataque ocasionó varios heridos y los mossos tuvieron que intervenir para evitar que se extendieran las peleas, en las que participaron independentistas que acusaron a los grupos que protestaban por la situación del centro de acogida de menores no tutelados -inmigrantes menores de edad sin familia- de racistas.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 30 de junio a un menor tutelado, acusado de tocamientos y de intentar violar a una chica de madrugada en una calle de El Masnou, si bien los acompañantes del chico le recriminaron su actitud y se lo llevaron antes de que cometiera la agresión. Se da el caso de que un día antes, otros dos menores tutelados, en este caso en Canet de Mar, también en la comarca del Maresme, fueron acusados de una agresión sexual de madrugada a una joven, mayor de edad, en esta la localidad.

Los incidentes en El Masnou han comenzado en los alrededores del albergue Josep Maria Batista i Roca de la localidad, donde un grupo de personas han expresado su rechazo contra estos menores, mientras otros les han acusado de racistas. Durante algunos momentos de tensión, mientras el centro estaba rodeado por los Mossos d'Esquadra, varios jóvenes tutelados han subido al tejado del albergue, desde donde han hecho gestos obscenos hacia los manifestantes. Los enfrentamientos se han reproducido después ante el ayuntamiento del Masnou donde los dos grupos han estado en todo momento separados por un cordón policial. "Fuera los menas de nuestros barrios" o "ni una más" eran algunos de los lemas que coreaban los vecinos contrarios a la presencia de estos menores no acompañados. Enfrente, otro grupo de vecinos se manifestaba con pancartas con lemas como "No utilicéis las agresiones machistas para criminalizar a un colectivo". Aunque no se han llegado a producir agresiones, sí que ambos grupos han intercambiado insultos y se han increpado en algunos momentos.