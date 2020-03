Las familias de niños con autismo piden ayuda para sobrellevar el confinamiento del coronavirus

Las familias con niños con autismo piden ayuda en estos días de confinamiento por el coronavirus. Su día a día es complicado y necesitan ayuda de profesionales y centros especializados para ayudarles con sus hijos. La rutina es importante y el estado de alarma ha puesto su mundo patas arriba.

Katherina tiene 16 años y sufre autismo severo, discapacidad intelectual severa y epilepsia. Su familia cuenta que si no sale a dar un paseo a la calle se autolesiona, les pega y entra en una situación de desesperación que la lleva a romper todo lo que encuentra a su paso. Los padres aseguran que han tenido que recurrir a los ansiolíticos para calmarla.

Están activos todo el día, no se entretienen con videojuegos o viendo la televisión

Los recursos que utilizan otras familias con sus hijos para mantenerlos entretenidos no sirven en este caso porque los niños con autismo pasan activos casi todo el día. No pueden hacer uso de vídeojuegos, ni de los móviles, no se tranquilizan viendo la tele o leyendo.

Alexandra es la madre de Katherina, antes de esta crisis llevaba a su hija a un centro de educación especial donde pasaba ocho horas hasta las cuatro de la tarde. Allí recibía educación sensorial, natación, pintura y salía de paseo. Ahora, en 24 horas ha pasado de cubrir todas sus necesidades de actividad a tener que estar en casa Katherina no lo entiende y se enfada.

La niña se autolesiona y golpea a sus padres

La irritación y la frustración provocan que se autolesione, se golpea la cabeza y golpea a sus padres.

Para poder mantenerla tranquila su madre confiesa que tiene que darle ansiolíticos para que no se haga daño y para poder al menos separarse de ella unos metros sin riesgo a que sufra algún percance. Teme que todos estos medicamentos también le produzcan más efectos secundarios.

La situación es desesperada para los niños pero también para los padres porque no pueden descansar ni un solo minuto. La buena noticia es que la actualización del Real Decreto del estado de alarma incluye que personas con gran discapacidad como Katherina puedan pasear en lugares abiertos.