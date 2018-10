El padre de Nadia, entre lágrimas: "La condena que pide el fiscal sería condenar a la niña"

El fiscal ha presentado las conclusiones definitivas en el juicio contra los padres de Nadia, acusados de presunta estafa al recaudar dinero para tratar a su hija en Houston de tricotiosdistrofia. Durante dos horas, ha reiterado que ambos progenitores montaron todo un entramado para lucrarse a costa de la enfermedad de su hija.

En su turno de última palabra, el padre de la menor no ha podido contener las lágrimas, asegurando que, al pedir seis años de cárcel para él y para su mujer, el fiscal "condena a Nadia".

"No son lágrimas de cocodrilo, intento mantenerme firme, nunca he hecho nada de actor ni cine, mi mujer siempre ha hecho lo que yo le he dicho, nunca me ha pedido ningún papel", afirma.

Además, ha tratado de exculpar a su esposa, asegurando que ella "firmaba todo lo que le daba".