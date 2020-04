El éxodo a las segundas residencias durante Semana Santa por el coronavirus ¿pánico o realidad?

La Guardia Civil ha desmentido la llegada masiva de madrileños a las costas.

Un equipo de Antena3 ha querido comprobar si es verdad la afirmación de la llegada masiva de madrileños a la costa gaditana, concretamente en Chiclana. En la provincia de Cádiz, la Guardia Civil ha tenido que emitir un comunicado desmintiendo un bulo, que estuviesen llegando madrileños de manera masiva a la costa. Un dato, de las cerca de 300 personas identificadas en las últimas 24 horas solo una persona no era de Andalucía.

"La verdad es que no he visto a nadie de Madrid" dice este propietario de un negocio en la localidad gaditana. Un equipo de Antena3 ha buscado pero no ha encontrado a nadie de Madrid. Playas vacías, parques vacíos, calles vacías. "Para que van a venir si está todo cerrado" dice este lugareño "y no puede salir de tu casa". "Para qué vas a hacer 700 km". "Yo no lo he notado en nada" dice este otro empresario de la zona.

Estamos en Chiclana y en esta época del año la población casi se triplica pero ahora, ni madrileños, ni vecinos de otras comunidades. "De los números y las personas sancionadas no se desprende esa supuesta avalancha de turistas. Las denuncias lo desmienten", el que habla es José Manuel Vera, Delegado de la Policía Municipal en Chiclana.

Las barreras de hormigón en Peñíscola

Todo lo contrario ocurre en otras ciudades, en las que han tenido que instalar hasta bloques de hormigón como en Peñíscola. Barreras que el Gobierno ya les ha obligado a quitar. "Lo que le vamos a contestar a la delegada del gobierno esperando que rectifiquen en ese escrito y que mantengan esta situación actual con los bloques de hormigón" afirma Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola. Donde ayer grabábamos barricadas de tierra, pensadas para frenar a los intrusos, hoy ya no hay ni un gramos de tierra. "El Gobierno nos ha hecho retirar de una manera creemos que poco correcta y formal" dice Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, otra localidad valenciana. Parece que toda medida es poca para evitar salidas innecesarias.

Zamora quiere limitar el tiempo para pasear a los perros

En Zamora el Ayuntamiento quiere poner límites al paseo de perros durante el estado de alarma por el coronavirus."La gente que se pasa pues que no lo haga" dice esta zamorana. Por eso, la capital ha recomendado que los propietarios sigan un horario estricto para poder llevar a sus animales a la calle.