Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS: "Salvar la Semana Santa no solo es ilusorio, además es peligroso"

Semana Santa se acerca y el debate continúa: ¿Relajar las restricciones o mantenerlas para impedir un nuevo rebrote? Los expertos insisten en que la experiencia de las anteriores olas debe servir como ejemplo para evitar cometer los mismos errores.

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, advierte: "Si nos apresuramos y abrimos y tratamos de tomar atajos para la desescalada, vamos a ir inevitablemente a una cuarta ola".

¿Salud o economía?

Tras el verano, España alcanzó el pico de contagios y entró en la segunda ola. El debate sobre salvar la Navidad volvió a surgir. Aumentó la movilidad y también las reuniones sociales, lo que provocó la llegada "de una tercera ola". Tras las fiestas se registraron récords de infectados y fallecidos. La curva de contagios volvió a ascender drásticamente y Sanidad confirmaba a principios de febrero 766 muertes, la cifra más alta desde la primera ola.

Falta poco más de un mes para la Semana Santa y los hosteleros piden reabrir, en un intento por salvar sus negocios. Sin embargo, los expertos reiteran "salvar la Semana Santa no solo es ilusorio sino que además es peligroso".

En estos momentos, 6 regiones y las 2 ciudades autónomas registran una incidencia acumulada por encima de la media nacional. Mientras, ya son 7 las variantes de coronavirus que preocupan a Sanidad. De la cepa británica hay registrados 898 casos en España, 6 de la mutación sudafricana y 11 de la detectada en Río de Janeiro.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apelado a la prudencia "para que no se produzcan efectos no deseados y no asistamos a esa cuarta ola que todos tememos y entre todos debemos evitar". En España ya se ha vacunado a más de 3 millones de personas con la primera dosis de la vacuna y se espera inmunizar al 70% de la población en verano.

En el buscador CuentaVacunas de Antena 3 se puede consultar la evolución de la vacunación y del suministro de dosis en cada comunidad autónoma.