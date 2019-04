'El Chicle' fue identificado tras el hallazgo del móvil de Diana Quer

El hallazgo del móvil de Diana Quer en el puente de Taragoña marcó un punto de inflexión en la investigación de su desaparición. "Ese hecho permite saber que a las 2:58 el teléfono fue lanzado", asegura el comandante Juan Jesús Reina, jefe de investigación de la UCO.

Los investigadores ya habían analizado los coches que habían grabado las cámaras de tráfico el 21 de agosto, lograron reconstruir las trayectorias que habían seguido. El análisis de los dos millones de datos captados por las antenas de telefonía permitieron descubrir quién iba en el interior de esos vehículos.

Tras un duro, se consiguió saber que en el puente había tres coches en ese momento, uno de ellos era el de 'El Chicle'. Aproximadamente en noviembre de 2016 se le somete a vigilancia, una vigilancia que él mismo detecta. "Cuando nos detecta, él se pone en contacto con la Guardia Civil porque quiere saber qué estamos haciendo", reconoce Juan Jesús Reina.

José Enrique Abuín habla con el jefe del grupo de drogas de la Guardia Civil de A Coruña, al que le pregunta si le están siguiendo. "Yo, como no podía ser de otra manera, lo único que le dije fue que estuviera tranquilo y que, si no había hecho nada, no tenía nada que temer", reconoce el guardia civil.

Pero en esa llamada telefónica comete un error, el de decir que estuvo esa noche en A Pobra. Aunque la Guardia Civil tenía esa sospecha, no podían detenerle. "No obtuvimos esas pruebas y pocos días después el juez decide archivar el caso", lamenta el jefe de investigación de la UCO.

En ese momento todas las investigaciones ya apuntaban a 'El Chicle', todos los datos indicaban que el recorrido de su teléfono en la noche del 21 de agosto coincidía con el de Diana Quer, salvo por un detalle: "Nos variaba por dónde se habían incorporado a la autovía, ya que el teléfono de Diana se había incorporado por la autovía sur y el de 'El Chicle' por la norte".

Cuando se cumple un año de la desaparición se volvieron a medir todas las antenas repetidoras del pueblo. Una vez que se consigue tener todos los datos encima de la mesa, los investigadores se dan cuenta de que 'El Chicle' se había incorporado a la autovía por la misma salida por la que la había hecho el teléfono de Diana.

A partir de ese momento, la Guardia Civil tuvo dos objetivos muy claros: "descubrir si 'El Chicle' iba acompañado esa noche por alguien más y encontrar a Diana", reconoce Juan Jesús Reina. Además añade que en noviembre se barajó la posibilidad de detenerle, pero finalmente se negaron a hacerlo porque no tenían pistas de Diana.

La noche de Navidad 'El Chicle' intenta el rapto de una nueva joven, trata de quitarla el móvil y meterla en el coche. La chica pudo resistirse y dos jóvenes escucharon gritos y acudieron en su ayuda.

José Enrique Abuín había sido identificado, podría haber intentado un ataque similar al que llevó a cabo contra Diana. El comandante Juan Jesús Reina explica que la detención "se precipita con el suceso de Boiro" aunque más aún por "una filtración en prensa".

"Nosotros estamos ahora en la misión de demostrar qué es lo que pasó. Tenemos que saber si la versión que él ha dado es cierta o no, si realmente lo que hubo fue un atropello que desembocó en la muerte de Diana", reconoce el comandante.