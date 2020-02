El abuelo de la niña encontrada muerta en un hotel de Logroño: "Mi hija dice que ella no ha sido"

Ramón se encuentra en "shock" y muy abatido. Es difícil asimilar que su nieta de 5 años fue encontrada muerta en un hotel de Logroño. Además, su hija, madre de la pequeña, se había intentado suicidar. Pocas horas después de conocer tan tremenda noticia encontraron a su mujer ahogada en el río Ebro.

Esta tarde se celebra el funeral de su nieta en Haro, localidad donde residían. Allí ha recibido a un equipo de Espejo Público de Antena 3 Noticias. Ramón ha estado completamente abatido durante toda la entrevista, en la que ha querido dejar claro que "hay que esperar a las investigaciones de la policía" en vez de sacar conclusiones precipitadas. "Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas".

Su hija, que está en prisión acusada de homicidio, quiere hablar con él. Insiste en que ella no ha sido

Ha desmentido que su hija tenga una enfermedad mental y ha reconocido que su mujer nunca le contó que le habían estafado 100 mil euros y que estaba desesperada y en la ruina.

Su hija, de 35 años, está en prisión incondicional acusada de un delito de homicidio. Ramón ha reconocido que todavía no ha ido a visitarla pero si los han hecho sus otros dos hijos. Ella" no habla mucho, quiere hablar conmigo y dice que ella no ha sido".

La madre y la abuela de la pequeña dejaron escritas hasta siete cartas de suicidio en las que se despedían de sus seres queridos.