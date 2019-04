Ejemplos de evolución personal de triunfadores con síndrome de Down

Pablo Pineda fue galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su papel en la película 'Yo también'. Ángela Bachiller se convirtió en la primera concejal con síndrome de Down en Valladolid. Tenía tantos nervios el día que juró el cargo que apenas pudo dar las gracias por la confianza otorgada.

La sonrisa de Valentina Guerrero fue portada en la revista People en el 2012. Se convirtió en una de las modelos más jóvenes y más reclamadas. Ese mismo año, un joven adolescente, Eli Reimer, pisaba el campo base del Everest acompañado de su padre. Toda una hazaña.

En la orquesta filarmónica de Qatar destaca el virtuosismo de Sujeet Desai Toca el violín, el clarinete, el piano y el saxofón. Gracias a su tesón y su afán de superación han llegado a lo más alto. Lo mismo que Tim Harris, el dueño de un restaurante que logró el sueño de su vida al abrir ese negocio.

En este día, el presidente de Down España, José Fabián, ha pedido un mejor proceso de información a las mujeres embarazadas sobre el síndrome de Down para que, cuando sea diagnosticado, no tomen una decisión "solo desde un punto de vista médico y patológico".

Actualmente hay en España unas 35.000 personas con síndrome de Down, "aunque no hay un registro oficial", ha reconocido Fabián, quien ha subrayado que esta cifra ha descendido en los últimos años porque la mayor parte de las mujeres que reciben el diagnóstico de que su hijo sufrirá esta patología, interrumpe su embarazo.

Fabián ha expresado su "respeto" ante la decisión de las futuras madres, pero ha abogado por que el diagnóstico se ofrezca "con otras posibilidades para decidir", con "más información de qué es el Down y contacto con familias que tengan niños con él".