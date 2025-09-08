Efemérides de hoy 8 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 8 de septiembre?

Tal día como hoy, un 8 de septiembre de 2018, la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, realiza su primera actividad institucional en el Principado de Asturias, con motivo de los actos conmemorativos de los Centenarios Covadonga 2018. Acompañada por los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia, la princesa participa en una jornada histórica que coincide con la celebración del Día de Asturias.

Los Centenarios Covadonga 2018 conmemoraban tres efemérides clave: el XIII centenario de la Batalla de Covadonga, el centenario de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga —el primero en España—, y el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga. La presencia de la princesa Leonor en este acto marcó simbólicamente su vinculación con Asturias, tierra natal de su padre y origen del título que ostenta como Princesa de Asturias.

Este evento representó un paso significativo en su formación como futura jefa de Estado y reforzó su proyección institucional ante la ciudadanía.

El 8 de septiembre pero de 2022, fallece la reina Isabel II del Reino Unido a los 96 años, en el castillo de Balmoral, Escocia. Con 70 años en el trono, su reinado fue el más largo en la historia británica y uno de los más extensos del mundo. Figura clave del siglo XX y XXI, Isabel II fue testigo y protagonista de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales tanto en el Reino Unido como en la Commonwealth. Su muerte marcó el fin de una era y dio paso al reinado de su hijo, Carlos III.

¿Qué pasó el 8 de septiembre?

1873.- Emilio Castelar es elegido presidente de la I República española.

1888.- Botadura del submarino "Peral", inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca (Cádiz).

1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba el programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.

1972.- Se crea en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

1994.- Los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría son despedidos con honores militares en Berlín.

1999.- Extremistas musulmanes del Cáucaso ponen una bomba en un edificio de Moscú y 93 personas mueren.

2009.- El presidente afgano Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta.

2023.- En España, la Fiscalía se querella contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por los delitos de agresión sexual y coacciones con relación al beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial en Sídney.

¿Quién nació el 8 de septiembre?

1157.- Ricardo "Corazón de León", rey de Inglaterra.

1827.- Juan Valera, escritor español.

1862.- Mariano Benlliure, escultor español.

1925.- Peter Sellers, actor británico.

1968.- Miguel Báez "el Litri", torero español.

1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avicii.

¿Quién murió el 8 de septiembre?

1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1949.- Richard Strauss, músico alemán.

1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.

1981.- Alfonso Sánchez, crítico español de cine.

2004.- Matías Prats Cañete, periodista español.

2019.- Camilo Sesto, cantante español.

¿Qué se celebra el 8 de septiembre?

Hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Internacional del Periodista, el Día Mundial de la Fibrosis Quística, el Día del Cooperante y los Días de Extremadura y Asturias.

Horóscopo del 8 de septiembre

Los nacidos el 8 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre, se celebran los Santos Adriano, Nuria, Natividad de Nuestra Señora, Isaac y Sergio.