Efemérides de hoy 5 de noviembre de 2023: ¿Qué pasó el 5 de noviembre?

Tal día como hoy, un 5 de noviembre, pero de 1998, sale el primer número del diario 'La Razón', con una tirada de 500.000 ejemplares. Su fundador y presidente del Consejo de Dirección es el periodista y académico Luis María Ansón, y Joaquín Vila Sanz, el primer director del periódico.

'La Razón' nace en 1998 a instancias de Luis María Ansón, quien, tras no llegar a un acuerdo con la empresa editora de ABC, del que fue director, sobre el lanzamiento de un diario vespertino, decide desvincularse del grupo presidido por Guillermo Luca de Tena para lanzar un nuevo periódico. El diario salió a la calle con el objetivo de informar y suministrar opinión formada y argumentada a un público no especializado, ni minoritario, ni caracterizado por otra cosa que no fuera su interés, su curiosidad y su voluntad de conocer la realidad en la que vive.

El nacimiento de 'La Razón' supuso una "guerra de precios" dado que costaba 50 pesetas cuando el resto de periódicos valían 100 pesetas.

A lo largo de sus 25 años de historia, el periódico ha tenido cuatro directores: Joaquín Vila, José Antonio Vera, Alejandro Vara y actualmente Francisco Marhuenda.

Desde su creación, el diario 'La Razón' ha pretendido ser más que eso, ir más allá y convertirse en un punto de encuentro de las principales personalidades del mundo de la política, la cultura, la economía, la salud... En definitiva, en ser un altavoz de ideas y proyectos, un laboratorio de opinión y el lugar en el que nace el pensamiento. Por eso, ya casi desde sus inicios se creó el ciclo "La Razón de...", por el que han pasado líderes de toda ideología, empresarios o personajes de actualidad.

También un 5 de noviembre, pero de 2007, los reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, visitan Ceuta. Fue el primer viaje de unos monarcas españoles a esta ciudad autónoma del Norte de África en 80 años. La polémica les acompañará durante la travesía, ya que el viaje fue tildado de "provocación inadmisible" por Rabat, que, en respuesta, llamó a consultas a su embajador en España, Omar Azziman, y suspendió la convocatoria de reuniones bilaterales de alto nivel. Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, resaltó públicamente la importancia que tenía para su ciudad la visita real, calificada de "histórica", y que contaba también con el respaldo de la oposición.

¿Qué pasó el 5 de noviembre?

1971: El boxeador español Pedro Carrasco se proclama campeón del mundo en la categoría de peso ligero ante el mexicano nacionalizado estadounidense Mando Ramos.

1976: Se inaugura el túnel transpirenaico entre Bielsa (Huesca, España) y Aragnouet (Francia), con una longitud de 3,2 kilómetros y tras 14 años de trabajo.

1986: En el sótano de la empresa cooperativa Sokoa de Hendaya (Francia) es descubierto el principal arsenal de la organización terrorista ETA. Es la primera operación franco-española contra la banda.

1991: En aguas de las Islas Canarias (España) aparece el cuerpo de Robert Maswell, el magnate británico de la prensa.

1996: Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos y se convierte en el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

2004: Se presenta en España el superordenador 'Mare Nostrum', el más potente de Europa y uno de los más rápidos del mundo.

2017: Un consorcio de prensa internacional desvela los 'Papeles del Paraíso', la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia.

2020: En Madrid se anuncia el cierre del restaurante Zalacaín, el primero en conseguir en España tres estrellas Michelín

¿Quién nació el 5 de noviembre?

1913: Vivien Leigh, actriz británica. 1936: Jorge Alberto Rípoli "Joe Rígoli", actor y cómico argentino.

1941: Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense.

1952: Teresa Rabal, actriz española.

1959: Bryan Adams, cantante y compositor canadiense.

1980: Eva María González Fernández "Eva González", presentadora de televisión.

¿Quién murió el 5 de noviembre?

1867: Leopoldo O'Donell, militar y estadista español.

1991: Robert Maxwell, editor británico de prensa.

2007: Nils Liedholm, exfutbolista sueco.

2010: Francisco Martínez Socias, Paco Marsó, productor de cine español.

2011: Loulou de la Falaise, diseñadora de joyas inglesa.

2022: Aaron Carter, cantante y actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 5 de noviembre?

El 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras y el Día Mundial del Idioma Romaní.

Horóscopo del 5 de noviembre

Los nacidos el 5 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre, se celebran los Santos Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista, y los Santos Eusebio y Félix.