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Celebración del Día del Padre en España: ¿En qué comunidades es festivo?

El 19 de marzo, Día de San José, es festivo en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco

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Celebración del Día del Padre en España: ¿En qué comunidades es festivo? | Pexels

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Alba Gutiérrez
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El 19 de marzo no es una fecha cualquiera en el calendario. Tal día como hoy, se celebra el Día del Padre y cada año llega cargado de particularidades.

En un mundo altamente digitalizado, esta festividad se mantiene y se adapta a los nuevos tiempos y, sobre todo, al calendario laboral.

El Día del Padre, festivo en cinco comunidades autónomas

Para este 2026, el calendario sitúa el Día de San José en jueves. Al tratarse de un festivo nacional sustituible y no obligatorio, la potestad para incluirlo en el calendario recae en cada gobierno autonómico.

Este año, son cinco las comunidades autónomas que han considera el Día de San José como festivo. En la Comunidad Valenciana, Galicia, la Región de Murcia, Navarra y el País Vasco, el Día del Padre es festivo. Además, al caer en jueves, invita a la configuración de un puente de cuatro días permitiendo que muchos ciudadanos extiendan su descanso hasta el domingo.

En contraste, en el resto de España, el 19 de marzo es un día laborable a nivel autonómico. Sin embargo, el rigor e la norma autonómica encuentra sus excepciones en el ámbito municipal, gracias a la facultad de los ayuntamientos para elegir dos festivos locales al año.

Las manualidades, la estrella indiscutible en el Día del Padre

Sea festivo o laborable, el Día del Padre lleva consigo costumbres y tradiciones inalterables. En muchos casos, la jornada comienza con un desayuno especial y en otros, se celebra una comida familiar.

Sin duda, las estrellas indiscutibles de este día son los regalos manuales. Los más pequeños suelen llevar sorpresas para sus padres en su día. Un detalle que también agradecen los padres para "tener este recuerdo cuando se haga mayor".

Los mayores también lo celebran para "tener un detalle con las personas que nos han cuidado toda la vida".

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