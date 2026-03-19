Efemérides de hoy 19 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 19 de marzo?

El 19 de marzo de 2019, Disney anuncia que cierra la compra de 21st Century Fox, por 71.300 millones de dólares. Con el inminente lanzamiento de Disney+ en noviembre de ese mismo año, la operación demuestra que la casa del ratón quería entrar de lleno en el mercado de las plataformas de streaming, reclamando la parte del pastel que aún no había podido probar. La fusión les concedía los derechos de explotación de algunas de las franquicias más importantes de la industria del entretenimiento, entre las que se encuentran “Los Simpson”, “Avatar” o “X-Men”. El grupo de mutantes volvía a Marvel treinta años después de que la editorial de cómics cediera los derechos cinematográficos a Fox, consiguiendo vía libre para poder incorporarlos en su universo de películas.

La venta, aunque anunciada el 19, se hizo efectiva a las 00:02 de la madrugada en la hora local de la costa este de Estados Unidos (05:02 hora española) del 20 de marzo.

Un 19 de marzo, pero de 1882, colocan la primera piedra de la Sagrada Familia, obra magna de Antoni Gaudí, el arquitecto máximo representante del modernismo catalán. Aunque la basílica es ahora un icono de Barcelona ligado a Gaudí, en un inicio el proyecto fue encargado al arquitecto Francesc de Paula Villar, no sería hasta finales de 1883 que aceptó hacerse cargo de las obras. Aún en construcción, la obra se espera que concluya en un plazo de diez años.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de marzo?

1808.- Carlos IV abdica la corona de España en favor de su hijo Fernando VII.

1913.- Durante los eventos de la Guerra de Marruecos, las tropas españolas ocupan Tetuán.

1945.- Don Juan de Borbón hace público un manifiesto en el que propone la instauración de la monarquía constitucional en España.

1959.- Estreno mundial en Estados Unidos de la película "Con faldas y a lo loco" de Billy Wilder.

1995.- El jugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan anuncia su vuelta a la competición con un lacónico "I'm back" (he vuelto).

2002.- Las Brigadas Rojas asesinan en Bolonia al asesor del ministro italiano de Trabajo, Marco Biagi.

2013.- El papa Francisco comienza su pontificado con una misa solemne ante 200.000 asistentes.

2019.- El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, presenta su dimisión tras casi 30 años en el cargo.

2020.- Alberto II de Mónaco, primer jefe de Estado en dar positivo en coronavirus.

2020.- Regresa a Madrid la embajadora de Marruecos tras un año de ausencia.

2023.- UBS acuerda comprar a Credit Suisse, por unos 3.320 millones de dólares.

¿Quién nació el 19 de marzo?

1601.- Alonso Cano, pintor y escultor español.

1813.- David Livingstone, misionero y explorador escocés.

1928.- Hans Kung, teólogo suizo.

1936.- Ursula Andress, actriz suiza.

1953.- Lenin Moreno, político ecuatoriano, presidente Ecuador.

1955.- Bruce Willis, actor estadounidense.

1982.- Eduardo Luiz Saverin, empresario brasileño cofundador de Facebook.

¿Quién murió el 19 de marzo?

1905.- Rafael María Merchán, escritor y político cubano.

1999.- Juanita Reina, tonadillera española.

2005.- Carlos Otero Díaz, economista.

2008.- Matilde Espinosa, poetisa colombiana.

2010.- Elinor Smith, aviadora estadounidense.

2014.- Fernando Rodrigo, pintor segoviano.

2017.- Bernie Wrightson, dibujante de cómics estadounidense.

¿Qué se celebra el 19 de marzo?

Hoy, 9 de abril, se celebra el Día del Padre y el Día Mundial del Aprendizaje Digital.

Horóscopo del 19 de marzo

Los nacidos el 19 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 19 de marzo

Hoy, 19 de marzo, se celebra San José.