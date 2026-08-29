Efemérides de hoy 29 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

El 29 de agosto de 2022, el Gobierno del Reino Unido formaliza la concesión del estatus oficial de "ciudad" a Gibraltar, enmendando un insólito error administrativo que se había prolongado durante casi dos siglos. La investigación de unos documentos históricos en los Archivos Nacionales británicos reveló que la reina Victoria ya había otorgado dicha distinción al enclave en el año 1842; sin embargo, debido a un descuido burocrático de la época, el territorio nunca llegó a ser incluido en la lista oficial de ciudades de la Corona. El redescubrimiento de esta orden del siglo XIX permitió subsanar la omisión dentro de las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II, validando legalmente un reconocimiento que el Peñón reclamaba como un derecho histórico largamente postergado.

Este solemne reconocimiento otorgó un notable impulso moral a la identidad gibraltareña, consolidando su singular estatus político y cultural como un territorio estrechamente ligado a las instituciones de la monarquía británica. A nivel institucional, las autoridades del Peñón celebraron el anuncio como un espaldarazo a su autogobierno y desarrollo socioeconómico, en un momento en que la colonia navegaba por complejas negociaciones diplomáticas debido a los efectos del Brexit.

Un 29 de agosto, pero de 1947, muere Manuel Rodríguez «Manolete», considerado uno de los más grandes mitos de la tauromaquia, tras sufrir una gravísima cornada el día anterior en la plaza de toros de Linares, Jaén. El trágico percance ocurrió cuando el célebre diestro cordobés entraba a matar a «Isleño», un imponente astado de la temida ganadería de Miura, que le asestó una herida mortal en la arteria femoral profunda. A pesar de los esfuerzos médicos desesperados y de las transfusiones de plasma realizadas durante la noche, el torero falleció de madrugada a los 30 años, conmocionando por completo a una España de posguerra que decretó tres días de luto nacional y elevando instantáneamente a la categoría de leyenda inmortal a la figura más carismática y revolucionaria del arte del capote.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de agosto?

1526.- Luis II de Hungría y Bohemia muere (sin descendencia) al ser derrotado por los otomanos en la batalla de Mohács (Hungría). Hereda su hermana Ana de Hungría.

1842.- Tratado final de la guerra del opio: China es obligada al libre comercio y a ceder Hong Kong a Gran Bretaña.

1862.- Giuseppe Garibaldi es derrotado y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), finalizando dos años de movimiento revolucionario. Garibaldi, fue impulsor de la unificación italiana y del nacimiento del Estado con Víctor Manuel II a la cabeza.

1929.- El dirigible alemán "Graf Zeppelin" completa su primera vuelta al mundo en 20 días y 4 horas.

1949.- La Unión Soviética prueba su primera bomba atómica, 'Primer relámpago', de plutonio de unos 20 kilotones, detonada en Semipalatinsk (Kazajistán).

1991.- El Parlamento soviético aprueba el cese de actividades del PCUS en toda la URSS.

2000.- ETA asesina al concejal del PP Manuel Indiano, en un atentado en Zumárraga (Guipúzcoa).

2005.- El fundador del Partido Popular y antiguo ministro de la dictadura franquista y de la transición democrática española, Manuel Fraga, se despide de la política.

2020.- Nacen 40 tortugas Caretta Caretta en la playa de Barcelona. Primera vez que esta especie protegida hace la puesta en una playa de la Ciudad Condal.

2024.- Daniel Sancho, hijo de actor español Rodolfo Sancho, es condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

2025.- El Tribunal Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por vulnerar un código ético al criticar a un alto mando militar.

¿Quién nació el 29 de agosto?

1632.- John Locke, filósofo inglés.

1874.- Manuel Machado, poeta español.

1915.- Ingrid Bergman, actriz sueca.

1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.

1924.- María Dolores Pradera, cantante española.

1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

1962.- Jorge Martínez "Aspar", campeón motociclista español.

¿Quién murió el 29 de agosto?

1935.- Astrid, reina de Bélgica.

1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.

1982.- Ingrid Bergman, actriz sueca.

1987.- Lee Marvin, actor estadounidense.

2001.- Francisco Rabal, actor español.

2002.- Luis Carandell, periodista y escritor español.

2016.- Gene Wilder, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 29 de agosto?

Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día Mundial del Videojuego y el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.

Horóscopo del 29 de agosto

Los nacidos el 29 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto, se celebran san Adelfo y las santas Cándida y Sabina.