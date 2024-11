Efemérides de hoy 28 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 28 de noviembre?

El 28 de noviembre, pero de 1988, nace Adrián Rodríguez, actor y cantante español, conocido entre otros papeles, por haber participado en series como “Física o Química” o “Cuerpo de Élite”, en programas de televisión como “Menudas Estrellas”, “Tu Cara Me Suena”, “Tu Cara No Me Suena Todavía”. Su primera aparición en televisión se produce en el programa “Menudas Estrellas” en el año 1999, en el que logra la victoria final con tan solo 10 años. Ha recibido premios como el de mejor artista revelación de los Celebrities Awards 2013 por su papel de joven bisexual en “Física o Química”. Como miembro del grupo musical SJK publicó dos discos en 2005 y 2006.

Un 28 de noviembre, pero de 2010, la web Wikileaks filtra 250.000 documentos que revelan que el Gobierno de EE. UU. dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU. No se trata de la primera filtración, pero sí de la más importante tanto en cantidad como en importancia de la información. Wikileaks es la web de la organización mediática editorial sin ánimo de lucro, creada por Julian Assange, activista, programador y pirata informático, en 2006, para la filtración anónima de información secreta. La masiva filtración, provoca un fuerte crisis internacional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de noviembre?

1893.- En Nueva Zelanda, las mujeres votan por primera vez en la historia en unas elecciones nacionales. Se les permite votar, pero no ser candidatas.

1942.- Mueren abrasadas cerca de 500 personas en el incendio de la sala de fiestas Cocoanut Grove, en Boston (EE. UU.).

1960.- Mauritania consigue la independencia de Francia.

1964.- La NASA lanza desde Cabo Cañaveral (Estados Unidos), la sonda Mariner 4, que meses después enviaría a la Tierra las primeras fotografías de la superficie de Marte.

1971.- Asesinado en El Cairo el primer ministro de Jordania, Wasfi Tell, por tres terroristas palestinos.

1979.- Fallecen los 257 ocupantes en un DC-10 de Air New Zealand al estrellarse en el monte Erebus, en la Antártida.

1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes, máximo galardón de las Letras hispanas.

1994.- Noruega rechaza en referéndum su integración en la UE.

2005.- Surge en Estados Unidos el “Cyber Monday” (ciberlunes), de compras por internet.

2019.- El Parlamento Europeo declara la emergencia climática en la UE.

¿Quién nació el 28 de noviembre?

1857.- Alfonso XII, rey de España.

1950.- Ed Harris, actor norteamericano.

1961.- Ramón García, “Ramontxu”, presentador de radio y televisión español.

1976.- Juana Acosta, actriz hispano-colombiana.

1987.- Karen Gillan, actriz británica nacida en Escocia.

1992.- Jake Miller, cantante estadounidense.

1992.- Adam Hicks, actor y cantante estadounidense.

1993.- Will Poulter, actor británico.

¿Quién murió el 28 de noviembre?

1680.- Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano.

1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.

1962.- Guillermina, reina de Holanda.

1966.- José Isbert, actor español.

1968.- Enid Blyton, escritora inglesa.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2007.- Elly Beinhorn, aviadora alemana.

2010.- Leslie Nielsen, actor canadiense.

2015.- José María Mendiluce, escritor y político español.

2020.- Juan de Dios Román, exseleccionador nacional de balonmano.

¿Qué se celebra el 28 de noviembre?

Hoy, 28 de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Horóscopo del 28 de noviembre

Los nacidos el 28 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre, se celebran los santos Catalina Labouré, Santiago de la Marca, Honesto de Nimes, Urbano, Félix, Eustaquio y Basilio.