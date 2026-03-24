Efemérides de hoy 24 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 24 de marzo?

El 24 de marzo de 2015, el vuelo 9525 de Germanwings se estrella en los Alpes franceses dejando un saldo de 150 víctimas. El avión inicio el despegue a las 09:55 horas, desde el aeropuerto de El Prat en Barcelona hacia Dusseldorf. A los 27 minutos de comenzar el vuelo, el avión alcanzó su altitud crucero, a una altitud de 12 mil metros, momento en el que el comandante de la aeronave avisó al control aéreo de Marsella que se disponían a cruzar los Alpes. Tras aquella comunicación, los registros de telemetría comenzaron a captar un anormal descenso vertiginoso de la nave, 4.000 metros en cuatro minutos. Los controladores trataron de contactar con la cabina de mando, un intento inútil, a las 10:39 el vuelo 9525 de Germanwings desapareció de los radares.

Según la investigación, el principal responsable del desastre fue el copiloto del avión, Andreas Lubitz, quien habría estrellado intencionadamente la nave. El primer oficial habría bloqueado la puerta de la cabina en ausencia del capitán, quien habría ido al servicio, momento que aprovechó para iniciar el descenso que acabaría en la colisión sobre los Alpes. Lubitz estaba en tratamiento por ansiedad y depresión, y aunque su médico llegó a emitir un certificado de baja por enfermedad, el copiloto lo ocultó por miedo a perder la habilitación para pilotar.

De los 150 fallecidos, 50 fueron españoles, la peor tragedia aérea sufrida por ciudadanos españoles en vuelos comerciales extranjeros.

Un 24 de marzo, pero de 1808, el rey Fernando VII entra en Madrid como el nuevo monarca de España. El absolutista había salido victorioso en el motín de Aranjuez, provocando la abdicación de Carlos IV, su padre, y el encarcelamiento de Manuel Godoy. Sobre los lomos de un blanco corcel, Fernando VII era aclamado y vitoreado por el pueblo madrileño, que lo recibía con el calor consecuente de la victoria frente al repudiado Godoy, del que el partido fernandino se había encargado de dejar su reputación por los suelos. Una nueva era se abría ante los ojos de los españoles, su nuevo rey era símbolo de ello. Lo que Fernando VII desconocía era que, tras la entrada de las tropas francesas en territorio español por el Tratado de Fontainebleau, con el supuesto objetivo de una invasión conjunta franco-hispana sobre Portugal, Napoleón Bonaparte estaba tejiendo una conspiración que buscaba poner en el trono del reino de España a su hermano José Bonaparte. Tan solo un mes y medio tras ponerse por primera vez la corona, el 6 de mayo, Fernando VII firmó la renuncia al título.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de marzo?

1815.- Fernando VII funda la Orden de Isabel la Católica para recompensar los servicios prestados en las colonias de América.

1882.- Robert Koch explica en Berlín su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. En su honor se celebra todos los años el Día Mundial de la Tuberculosis.

1916.- Un submarino alemán torpedea el barco Sussex, con una cifra estimada de ochenta muertos, entre ellos el compositor español Enrique Granados y su esposa.

1986.- Unidades de la VI Flota de Estados Unidos atacan objetivos militares en aguas internacionales del golfo de Sirte, frente a la costa de Libia.

1999.- Más de 40 personas mueren en un incendio declarado en el túnel del Mont-Blanc, que une Francia e Italia.

2016.- El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia condena a 40 años al exlíder serbobosnio Radovan Karadzic por el genocidio en Srebrenica y otros crímenes de guerra.

2023.- El ministerio del Interior español pone fin a la política de dispersión de presos de ETA con los últimos cinco presos de la banda traslados a cárceles cercanas o en el País Vasco.

2024.- El Consejo Seguridad de la ONU aprueba primera resolución de alto el fuego en Gaza, la de EEUU es la única abstención.

2024.- En el cierre del Ultra Music Festival 2024, el DJ y productor Armin van Buuren invita a subir al escenario a la leyenda Jon Bon Jovi, donde juntos interpretaron el tema ‘Keep the faith’.

¿Quién nació el 24 de marzo?

1809.- Mariano José de Larra, escritor español.

1874.- Harry Houdini, ilusionista estadounidense.

1911.- Joe Barbera, animador, director y productor estadounidense.

1930.- Steve McQueen, actor estadounidense.

1957.- Silvia Munt, actriz española.

1987.- María Valverde, actriz española.

1995.- Enzo Zidane, futbolista francés.

¿Quién murió el 24 de marzo?

1603.- Isabel I, reina de Inglaterra.

1905.- Julio Verne, novelista francés.

1987.- Vicente Calderón, ex presidente del Atlético de Madrid.

1996.- Lola Beltrán, cantante mexicana.

2011.- Senén Blanco, ciclista español

2016.- Johan Cruyff, futbolista de origen holandés.

2019.- Scott Walker, músico estadounidense vocalista de The Walker Brothers.

¿Qué se celebra el 24 de marzo?

Hoy, 24 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis.

Horóscopo del 24 de marzo

Los nacidos el 24 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo, se celebran los santos Severo de Catania, Agapito, Timoteo, Dionisio, Rómulo, Segundo, Simeón y Epigmenio.