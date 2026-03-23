Efemérides de hoy 23 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 23 de marzo?

El 23 de marzo de 2013, por primera vez en la historia de la Iglesia, desde que se tienen registros, se reúnen un papa en plenos poderes, Francisco I, y otro emérito, Benedicto XIV. Francisco viajó en el helicóptero hasta el Castel Gandolfo, la residencia pontificia en la que se retiró Benedicto tras dejar unas semanas antes, el 28 de febrero, el papado. Al aterrizar, ambos se dedicaron un cariñoso abrazo, una imagen histórica para la institución. Los dos papas se dirigieron a la capilla para rezar juntos, donde el emérito le ofreció al pontificie el puesto de honor, a lo que Francisco rechazó diciéndole “somos hermanos”. Como hermanos rezaron, uno al lado del otro. El papa aprovechó para regalar a su predecesor un cuadro de la Virgen de la Humildad, una obra que según el padre santo les recordaba a todos los ejemplos de cariño y humildad que Benedicto XIV dio durante su pontificado.

Un 23 de marzo, pero de 1968, nace Fernando Hierro, exfutbolista y exseleccionador de España. El defensa, centrocampista en sus inicios, formó parte de la cantera del equipo de fútbol de su localidad natal, Vélez-Málaga, donde sus actuaciones llamarían la atención de los ojeadores del Real Valladolid. En el club pucelano, Hierro debutaría en Primera División, donde pasaría dos años hasta su fichaje por el Real Madrid. En el club blanco demostró sus capacidades tanto defensivas como ofensivas, en la temporada 91-92 acabó como máximo goleador del equipo con 26 tantos. En su palmarés cinco Ligas y tres de la Liga de Campeones, entre los títulos más destacados. Fue el director deportivo de la selección española de fútbol durante la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, en ambos la roja salió campeona. En 2018 acabó como seleccionador después de la inesperada destitución de Julen Lopetegui antes del Mundial de Rusia, donde España hizo una discreta participación al caer en penaltis en octavos contra la selección anfitriona.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de marzo?

1965.- La NASA lanza la nave Gemini 3 con dos tripulantes a bordo. Fue el primer vuelo tripulado del proyecto Gemini.

1983.- Fallece Barney Clark, el primer ser humano en vivir con un corazón artificial, 112 días después de recibir el trasplante.

1987.- Willy Brandt dimite como presidente del Partido Socialdemócrata Alemán

1990.- La trapecista española Pinito del Oro gana el primer Premio Nacional de Circo otorgado por el Ministerio de Cultura.

1998.- El presidente ruso Boris Yeltsin destituye al Gobierno en bloque y nombra a Serguéi Kirienko primer ministro.

2001.- Rusia hunde en el Pacífico la estación espacial Mir, tras quince años en órbita.

2003.- 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar consigue el primer Óscar al mejor guion original ganado por una película española.

2014.- Fallece Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia española.

2021.- El portacontenedores de bandera panameña Ever Given encalla en el canal de Suez y provoca su obstrucción y el colapso del comercio internacional.

2023.- La Federación Internacional de Atletismo prohíbe a los atletas transgénero participar como mujeres en pruebas internacionales.

2024.- Sumar celebra su asamblea fundacional y ratifica el liderazgo de Yolanda Díaz.

¿Quién nació el 23 de marzo?

1903.- Alejandro Casona, dramaturgo español.

1910.- Akira Kurosawa, director japonés de cine.

1931.- Viktor Korchnoi, gran maestro de ajedrez soviético.

1944.- Ric Ocasek, cantante de la banda estadounidense The Cars.

1945.- Franco Battiato, cantautor italiano.

1957.- Nieves Herrero, periodista española.

1963.- Ana Fidelia Quirot, atleta cubana.

¿Quién murió el 23 de marzo?

1948.- Alberto Ghiraldo, escritor argentino.

1994.- Giulietta Masina, actriz italiana.

2001.- David McTaggart Freser, fundador de Greenpeace.

2006.- Eloy de la Iglesia, director de cine español.

2009.- Carlos Semprún Maura, escritor e historiador.

2018.- Nicanor Parra, poeta chileno.

2024.- Silvia Tortosa, actriz, española.

¿Qué se celebra el 23 de marzo?

Hoy, 23 de marzo, se celebra el Día Mundial del Aprendizaje.

Horóscopo del 23 de marzo

Los nacidos el 23 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo, se celebra santa Rebeca y los santos Fingar, Toribio de Mogrovejo, Fidel y Félix.