Efemérides de hoy 22 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 22 de marzo?

El 22 de marzo de 2004, el jeque Ahmed Yasín, exlíder espiritual y fundador del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), es asesinado por un misil lanzado por un helicóptero del ejército de Israel. La ejecución ocurre por la mañana, cuando el teólogo islámico viaja junto a su séquito en dirección a una mezquita cercana, para realizar sus rezos matinales. Los seguidores eran los encargados de empujar la silla de ruedas sobre la que iba, Yasín quedó tetrapléjico con 12 años tras sufrir un accidente jugando al fútbol. El Boeing AH-64 Apache les sorprendió sin dejar tiempo a la reacción, tres misiles impactaron sobre el jeque, muriendo junto a dos de sus guardaespaldas. La explosión provocó la muerte de nueve palestinos y dejó 18 heridos, el pánico se apoderaría de todos los que presenciaron el suceso. El estruendo de las detonaciones retumbo en los alrededores, la noticia no tardaría en llegar a los oídos de cada uno de los residentes de la franja. La operación, supervisada por el primer ministro israelí aquellos años, Ariel Sharón, provocó una conmoción internacional y que llevaría a la misma Unión Europea a condenar el ataque.

Un 22 de marzo, pero de 2021, el cofundador de Twitter (ahora X), Jack Dorsey, vende el primer tweet publicado en la red social como token no fungible (NFT) por 2,5 millones de dólares. Dorsey completó la transacción después de iniciar una puja que ascendió rápidamente a cifras millonarias. El comprador, Sina Estavi, adquirió un certificado con la firma digital de Dorsey que le avalaba como dueño del NFT, junto a los metadatos originales de la publicación. “Just setting up my twttr” (Configurando mi twttr), un simple mensaje que acabó costando millones. Tan solo un año después, Estavi trató de vender el NFT a través de otra puja, la oferta más alta que recibió fueron 256 euros.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de marzo?

1788.- Un incendio devasta gran parte de la ciudad de Nueva Orleans, por entonces capital de la Luisiana española y actualmente parte de los Estados Unidos.

1804.- Promulgación en Francia del Código Civil, conocido como Código Napoleón, que ordenaba y armonizaba la legislación civil revolucionaria en un solo cuerpo jurídico.

1888.- Un incendio destruye por completo el teatro Baquet, de Oporto (Portugal), y mueren 80 personas.

1960.- Mueren 69 personas y cerca de 200 resultaron heridas en una protesta contra el régimen racista de Sudáfrica en la localidad de Sharpeville.

1963.- Estados Unidos cierra definitivamente la prisión federal de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco

1975.- La organización terrorista de ultraderecha Triple A, secuestra y asesina a ocho miembros de las Juventudes Peronistas en la conocida como "Masacre de Pasco".

1999.- El suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones aterrizan en el desierto de Egipto culminando la primera vuelta al mundo en globo sin escalas.

2006.- Jack Dorsey y otros tres socios fundan en San Francisco la red social Twitter.

2021.- Turquía abandona el Convenio de Estambul contra la violencia machista.

2022.- Alberto Núñez Feijóo elegido presidente del Partido Popular con el 99.63% de los votos, el más votado en la historia del partido.

2024.- Luis Montenegro, primer ministro de Portugal.

¿Quién nació el 22 de marzo?

1905.- Joan Corominas, filólogo.

1927.- Hans-Dietrich Genscher, político alemán.

1949.- Slavoj Žižek, filósofo y sociólogo esloveno.

1954.- Isabel Quiñones "Martirio", cantante española.

1955.- Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

1961.- Lothar Matthaus, futbolista alemán.

1963.- Ronald Koeman, futbolista holandés.

¿Quién murió el 22 de marzo?

1931.- Herman Muller, excanciller socialista alemán.

1987.- Robert Preston, actor estadounidense.

1997.- Fritz Spielmann, compositor y pianista austriaco.

2006.- Bernard Lacoste, empresario textil francés.

2010.- Wolfgang Wagner, director de ópera y músico alemán.

2021.- Nawal al Saadawi, escritora feminista egipcia.

2024.- Frédéric Mitterrand, político francés.

¿Qué se celebra el 22 de marzo?

Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua.

Horóscopo del 22 de marzo

Los nacidos el 22 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo, se celebra san Pablo de Narbona.