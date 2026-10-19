España registra 1.775 fallecidos en accidentes de tráfico en 2025, diez menos que el año anterior

Balance anual

Los accidentes de tráfico dejaron 1.775 fallecidos en España durante 2025, diez menos que en 2024. Sin embargo, los heridos que necesitaron ingreso hospitalario aumentaron un 3%, hasta alcanzar las 9.888 personas. En total, se registraron 103.591 siniestros viales, según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas cifras se han analizado este lunes en una nueva Jornada 3.0 del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, en la que expertos en seguridad vial y representantes institucionales han abordado los principales retos para reducir la siniestralidad.

La mayoría de los accidentes, en ciudad

El 65% de los siniestros con víctimas se produjeron en vías urbanas. En total, las ciudades registraron 67.616 accidentes, con 496 fallecidos y 5.034 personas hospitalizadas.

Los usuarios vulnerables, como peatones, motoristas, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, representaron el 81% de las víctimas mortales en ciudad, con 15 fallecidos más que el año anterior.

Los peatones, los más afectados

Los peatones fueron el grupo con más víctimas mortales en las ciudades, con 222 fallecidos, el 45% del total. Les siguieron los motoristas, con 132 muertos; los ciclistas, con 29, y los usuarios de vehículos de movilidad personal, con 21.

Los atropellos concentraron el 43% de las muertes en vías urbanas, mientras que las salidas de vía causaron 111 fallecidos, un 4% más que en 2024.

El uso de las protecciones

El balance también alerta del uso insuficiente de los dispositivos de seguridad: el 30% de las personas fallecidas en vías urbanas no llevaba el elemento de protección obligatorio, como el cinturón o el casco.

Entre los fallecidos que viajaban en turismos, 26 de los 73 no llevaban puesto el cinturón. Además, 12 ciclistas y siete motoristas murieron sin casco.

Pese al descenso de la mortalidad, España registró 36 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 43.