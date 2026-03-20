Efemérides de hoy 20 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 20 de marzo?

El 20 de marzo de 2010, entra en erupción el volcán Eyjafjallajökull en Islandia. La zona cero no fue, como se esperaba, en el cráter del accidente geográfico. A unos ocho kilómetros al este, una fisura volcánica de tipo hawaiana con un Índice de Explosividad Volcánica (IVE) de nivel 1, comenzó a desprender grandes cantidades de lava. Para los expertos, el principal peligro se encontraba en que el magma entrara en contacto con el glaciar, del mismo nombre que el volcán, provocando el deshielo y, por lo tanto, la inundación de las regiones situadas en las faldas del monte. El fenómeno tuvo por suerte un saldo de cero víctimas mortales, aunque esta erupción sería tan solo una previa. El 14 de abril de ese mismo año, ahora sí en el cráter del volcán Eyjafjallajökull, comenzaría una erupción subglacial con una explosividad 20 veces superior.

Un 20 de marzo, pero de 1974, Ian Ball trata de secuestrar a punta de pistola a la princesa Ana, hija de la reina Isabel II del Reino Unido. Los sucesos ocurrieron en The Mall, la vía que une la plaza de Trafalgar con el Palacio de Buckingham. La princesa viajaba junto a su marido de aquel entonces, el capitán Mark Philips, en una limusina, cuando, de improviso, un coche paró en seco frente al automóvil en el que iban, cortándoles el paso. El guardaespaldas de la princesa, quien también viajaba junto a la pareja, vio como un hombre armado con dos pistolas, una en cada mano, salía del vehículo asaltante. Antes de poder siquiera reaccionar, el sospechoso efectuó tres disparos sobre el encargado de seguridad, los tiros impactarían en sus brazos y pecho, dejándole fuera de combate. Los sucesos no se alargarían mucho, gracias a la intervención de un policía y un exboxeador, que consiguieron inmovilizar a Ball sin que la princesa Ana no sufriera un rasguño.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de marzo?

1786.- Fundación de la Academia Sueca por el rey Gustavo III.

1815.- Napoleón llega a París y comienza el periodo de su segundo mandato, los "cien días".

1916.- El físico y matemático alemán Albert Einstein publica su "Teoría general de la relatividad".

1931.- Consejo de guerra contra los dirigentes de la revuelta de Jaca en el que una mujer, Victoria Kent, representa por primera vez en España a un acusado.

1969.- El músico de The Beatles, John Lennon, se casa con la artista japonesa Yoko Ono en Gibraltar.

1987.- Reingresan en el Ejército español los nueve militares expulsados en 1975 por pertenecer a la organización antifranquista Unión Militar Democrática (UMD).

1998.- El Gobierno da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo que declara la valla del toro de Osborne como "elemento decorativo del paisaje", con lo que permanecerá en las carreteras españolas.

2001.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena a Perú por una matanza de campesinos en 1991 conocida como caso "Barrios Altos".

2003.- A las 5.35, hora local, comienza la invasión de Irak. El Gobierno español expresa su apoyo al ataque conjunto de las tropas estadounidenses y británicas.

2014.- La Duma rusa ratifica la incorporación de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa.

2025.- El Parlamento español aprueba la salida del lobo del listado de animales protegidos, se podrá volver a cazar.

¿Quién nació el 20 de marzo?

1828.- Henrik Ibsen, dramaturgo noruego.

1927.- José Guinovart, pintor español.

1943.- Jaime Chávarri, director de cine español.

1950.- William Hurt, actor estadounidense.

1958.- Holly Hunter, actriz estadounidense.

1967.- Yukito Kishiro, dibujante japonés de comic.

1979.- Silvia Abascal, actriz española.

¿Quién murió el 20 de marzo?

1727.- Isaac Newton, científico británico.

1990.- Víctor Rothschild, financiero británico.

1998.- Agustín Gómez Arcos, escritor español.

2004.- Juliana de Holanda, madre de la reina Beatriz.

2017.- David Rockefeller, banquero estadounidense.

2020.- Carlos Falcó, marqués de Griñón, aristócrata y empresario español.

2021.- Anton Font, actor de teatro, fundador de Els Joglars.

¿Qué se celebra el 20 de marzo?

Hoy, 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Felicidad.

Horóscopo del 20 de marzo

Los nacidos el 20 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo, se celebra san Martín de Braga.