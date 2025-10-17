Efemérides de hoy 17 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

El 17 de octubre de 1978, nace Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Ayuso se incorporaría en las filas del Partido Popular de Madrid en 2005. Fue durante su formación universitaria donde descubrió su pasión por la comunicación política, una vocación que en sus inicios en el partido asumiera las labores de comunicación. En 2011, Ayuso entró por primera vez en las listas del PP de las elecciones autonómicas. Aunque no consiguió escaño, la renuncia del cargo por parte de Engracia Hidalgo le permitió obtener su acta de diputada regional. Con el paso de los años, Ayuso poco a poco comenzaría a tener un mayor reconocimiento. En 2017, la expresidenta Cristina Cifuentes la nombraría viceconsejera de Presidencia y Justicia, además, su participación en diferentes programas de televisión, como ‘La Sexta Noche’, le permitió que los votantes le pusieran rostro. En el XVII Congreso Autonómico Extraordinario del PP de Madrid fue donde consolidó su carrera, Pablo Casado la había elegido para liderar la lista del partido en la autonomía. En su primer encuentro electoral, Ayuso no ganaría las elecciones, quedando por detrás de Ángel Gabilondo, pero sería ella quien acabaría consiguiendo formar Gobierno tras pactar con Ciudadanos y Vox.

La presidenta madrileña ha consolidado su presencia tanto en política regional como nacional, es una de las dirigentes que más manifiesta su rechazo al gobierno de Pedro Sánchez. El apoyo a Ayuso no ha hecho más que aumentar con cada año que pasa en el Gobierno, en 2021 conseguiría ganar las elecciones y en 2023 revalidaría su figura al obtener la mayoría absoluta.

Un 17 de octubre, pero de 1986, el Comité Olímpico Internacional designan la ciudad de Barcelona como sede para los Juegos Olímpicos de 1992. Este evento deportivo fue marcado por la historia, no solo por ser las primeras olimpiadas en España, sino por los cambios que habían sucedido en el mundo. La Unión Soviética ya no existía, tan solo un año antes se proclamó su disolución. Esta nueva realidad geopolítica llevó a que, en esta edición, tanto Rusia como los que fueron sus estados satélites, participaran bajo la bandera olímpica con el nombre de ‘Equipo Unificado’. El mayor rival deportivo de EE. UU. había desaparecido, dejando a los norteamericanos solos en la cima. Además, con el fin del apartheid en Sudáfrica, el estado pudo volver a la cita deportiva.

El himno elegido para estas olimpiadas fue ‘Barcelona’ interpretada por Montserrat Caballé y Freddie Mercury, un tema que se convirtió en parte de la identidad de la ciudad catalana. Por desgracia, Freddie Mercury fallecería en el 91, no pudiendo llegar a interpretar la canción en la apertura.

¿Qué pasó el 17 de octubre?

1755.- Fernando VI ordena crear el Real Fundación del Jardín Botánico de Madrid.

1815.- Napoleón llega desterrado a la isla de Santa Helena.

1919.- Alfonso XIII inaugura la primera línea del Metro madrileño, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol.

1931.- Al Capone es hallado culpable por un jurado en EEUU y el 24 de octubre es condenado a once años de prisión por evadir impuestos.

1933.- Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

1952.- Se funda la Universidad de Navarra.

1979.- La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.

1988.- Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.

1994.- Tratado de paz entre Israel y Jordania por disputas territoriales y que fue ratificado el 26 de octubre con la presencia del Bill Clinton.

2004.- El español Dani Pedrosa se convierte en el piloto más joven del mundo campeón de 250 cc.

2019.- La UE y el Reino Unido logran un acuerdo sobre el 'brexit'.

¿Quién nació el 17 de octubre?

1909.- Leopoldo Panero, poeta español.

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1944.- Ángel Cristo, domador y empresario circense.

1949.- Alicia Tomás, actriz y torera española.

1958.- Sandra Mozarowsky, actriz española.

1972.- Eminem, cantante de rap estadounidense.

¿Quién murió el 17 de octubre?

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.

2016.- Elena Santonja, presentadora, pintora y actriz española.

2017.- Danielle Darrieux, actriz francesa.

2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.

2022.- Claudio Biern Boyd, director de cine español.

¿Qué se celebra el 17 de octubre?

Hoy, 17 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Horóscopo del 17 de octubre

Los nacidos el 17 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 17 de octubre

Hoy, 17 de octubre, se celebra los santos Ignacio de Antioquía, Florencio, Oseas y Astrid.