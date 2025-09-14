Un muerto y tres heridos tras salirse de la carretera A-494 a la altura de Moguer, Huelva

Un joven de 20 años ha muerto y otros tres han resultado heridos en un accidente de tráfico que se ha registrado en la localidad de Moguer, en Huelva. El accidente se ha producido después de que el vehículo en el que viajaban se saliese de la vía, tal y como han informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Este siniestro ha tenido lugar entre los kilómetros 4 y 5 de la carretera A-494, que une las localidades de San Juan del Puerto y Moguer. Alrededor de las 3:50 horas, el teléfono 112 ha atendido una llamada de auxilio que alertaba de la salida de vía de un turismo en la que indicaban que, al menos, había una persona atrapada.

Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico. Todos estos profesionales han sido movilizados por el 112.

En el momento en el que han llegado los servicios de emergencias, han podido confirmar el fallecimiento de una persona, que ha tenido que ser rescatada por los bomberos ya que se encontraba en el interior del vehículo siniestrado.

De la misma manera, los sanitarios han tenido que atender a otros dos jóvenes de 22 y 25 años y a una tercera persona de la que no han trascendido más datos. Tras una primera valoración, todos ellos han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez.

Varios heridos y dos vehículos muy dañados en un accidente en la A-494

El pasado mes de julio, ocurría un accidente de tráfico en la carretera A-494 a la altura del término municipal de Moguer.

En este caso, este accidente dejó como resultados varias personas heridas y dos vehículos seriamente dañados tras la colisión.

El aviso del accidente se produjo en torno a las 22:00 horas, movilizando a los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, del parque BC9 de San Juan del Puerto, que acudieron al lugar con dos vehículos de intervención y rescate. En la operación participaron tres bomberos y un cabo del turno de guardia.

De la misma manera, los Servicios Sanitarios atendieron en el lugar a los ocupantes de los vehículos, mientras que la Policía Local colaboró en la regulación del tráfico y la coordinación de la emergencia.

Un muerto en una colisión frontal entre dos vehículos en la A-494

También en marzo, una persona murió en un accidente de tráfico en la A-494 en el municipio de Moguer, en Huelva, tal y como detalla el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El teléfono de Emergencias 112 atendió a las 6:55 horas de la mañana un aviso de socorro para varias personas implicadas en un accidente de tráfico registrado en Moguer.

Según pudieron confirmar varios testigos, dos coches chocaron frontalmente y una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron los Bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.