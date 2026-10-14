Varios detenidos y heridos, entre ellos policías, en una carga policial en la Complutense en la manifestación por la educación en Madrid

Este miércoles ha arrancado la huelga indefinida de la educación pública madrileña y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se han producido cargas policiales. Los convocantes habían llamado a participar en la protesta desde las 08:00 horas en piquetes y pasacampus, antes de trasladarse a la Puerta del Sol.

En el video se muestra como frente a la Facultad de Ciencias Físicas, la Policía Nacional carga contra algunos de los manifestantes que portaban una pancarta en defensa de la universidad pública. Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, cinco personas han sido detenidas y dos agentes han resultado heridos. Además, según fuentes sindicales a El País, seis manifestantes han resultado heridos.

Sobre las cargas policiales, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que ha solicitado al jefe Superior de la Policía Nacional de Madrid una "investigación de urgencia". En declaraciones a RNE ha señalado que son "unas imágenes que creo que nos duele a todo" y, por ello, ha pedido "la adopción de medidas inmediatas".

La huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria reclama reducir la carga lectiva a 17 horas semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, rebajar el número de alumnos por aula y reforzar las plantillas de orientación y atención a la diversidad, entre otras medidas. Además, los sindicatos exigen un aumento de 600 euros al mes en el complemento autonómico docente y medidas para mejorar las infraestructuras de los centros.

No obstante, las movilizaciones también se han movido fuera del campus. El paseo de la Castellana -bajo el puente de Eduardo Dato, entre Rubén Darío y la calle Serrano- ha quedado cortado brevemente por un grupo de manifestantes vestidos de amarillo.

En la noche del martes, unos 300 estudiantes, docentes y trabajadores de administración y servicios participaron en un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información para preparar el inicio de la huelga.