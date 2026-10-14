La Guardia Civil detiene a cinco miembros del grupo violento juvenil '015' en Vitoria

La Guardia Civil ha detenido a cinco integrantes de la banda juvenil violenta "015" en Vitoria-Gasteiz. Los agentes han realizado dos registros en las viviendas de los supuestos miembros más destacados del grupo y otro en un trastero donde se han incautado de diverso material para su posterior análisis.

A los cinco detenidos se les atribuyen los delitos pertenencia a grupo criminal, conspiración para robo con violencia e intimidación, contra la salud pública o tenencia ilícita de armas.

Los "015" habrían surgido en Vitoria por imitación de otros grupos violentos como los "Blood" o "Trinitarios" que la Guardia Civil había desarticulado previamente en la provincia. Sus miembros replicaban el funcionamiento y la estructura jerárquica de estas organizaciones criminales.

Jerarquía, disciplina y doctrina

La Guardia Civil detectó en 2021 la presencia de un grupo juvenil violento en la capital alavesa. En 2025 desarticuló otra banda similar. Ambas forman parte de una matriz asentada de forma estable en España que presenta una estructura definida, normas específicas, disciplina, una dura doctrina y jerarquía marcada.

Se identifican con colores propios en pañuelos, gorros, collares, señas con las manos. tatuajes, jerga, numerología, apodos internos, grafitis para marcar territorio y una fuerte presencia en redes sociales donde exhiben armas, agresiones o música dirigida a sus rivales. Sus miembros posan haciendo gestos identificativos.

Los investigadores aseguran que la búsqueda de identidad de grupo o pertenencia fundamenta el atractivo de los jóvenes de formar parte de estas organizaciones violentas.

Captar a menores de edad para cometer los delitos es una pieza clave en el funcionamiento de estas bandas. Los instrumentalizan para el uso de la violencia porque tienen menor responsabilidad penal.

Guerra entre bandas

El enfrentamiento entre los "015" alaveses y los "G9" vizcaínos es ahora una de las principales inquietudes de la policía. La lucha por convertirse en la banda más peligrosa y violenta de Euskadi provoca enfrentamientos que han trascendido los campos de fútbol donde comenzaron. Palos, cuchillos, machetes, martillos o pistolas táser. La Ertzaintza interviene en numerosas peleas entre los dos grupos criminales que han llegado a agredir a agentes de la autoridad. Los investigadores circunscriben los enfrentamientos a una lucha de poder.