Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

País Vasco

La Guardia Civil detiene a cinco miembros del grupo violento juvenil '015' en Vitoria

La Guardia Civil les atribuye los delitos pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, contra la salud pública o tenencia ilícita de armas.

Detenidos cinco miembros del grupo violento juvenil '015' en Vitoria

Detenidos cinco miembros del grupo violento juvenil '015' en Vitoria

Publicidad

Paula Rioz
Paula Rioz
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a cinco integrantes de la banda juvenil violenta "015" en Vitoria-Gasteiz. Los agentes han realizado dos registros en las viviendas de los supuestos miembros más destacados del grupo y otro en un trastero donde se han incautado de diverso material para su posterior análisis.

A los cinco detenidos se les atribuyen los delitos pertenencia a grupo criminal, conspiración para robo con violencia e intimidación, contra la salud pública o tenencia ilícita de armas.

Los "015" habrían surgido en Vitoria por imitación de otros grupos violentos como los "Blood" o "Trinitarios" que la Guardia Civil había desarticulado previamente en la provincia. Sus miembros replicaban el funcionamiento y la estructura jerárquica de estas organizaciones criminales.

Jerarquía, disciplina y doctrina

La Guardia Civil detectó en 2021 la presencia de un grupo juvenil violento en la capital alavesa. En 2025 desarticuló otra banda similar. Ambas forman parte de una matriz asentada de forma estable en España que presenta una estructura definida, normas específicas, disciplina, una dura doctrina y jerarquía marcada.

Se identifican con colores propios en pañuelos, gorros, collares, señas con las manos. tatuajes, jerga, numerología, apodos internos, grafitis para marcar territorio y una fuerte presencia en redes sociales donde exhiben armas, agresiones o música dirigida a sus rivales. Sus miembros posan haciendo gestos identificativos.

Los investigadores aseguran que la búsqueda de identidad de grupo o pertenencia fundamenta el atractivo de los jóvenes de formar parte de estas organizaciones violentas.

Captar a menores de edad para cometer los delitos es una pieza clave en el funcionamiento de estas bandas. Los instrumentalizan para el uso de la violencia porque tienen menor responsabilidad penal.

Guerra entre bandas

El enfrentamiento entre los "015" alaveses y los "G9" vizcaínos es ahora una de las principales inquietudes de la policía. La lucha por convertirse en la banda más peligrosa y violenta de Euskadi provoca enfrentamientos que han trascendido los campos de fútbol donde comenzaron. Palos, cuchillos, machetes, martillos o pistolas táser. La Ertzaintza interviene en numerosas peleas entre los dos grupos criminales que han llegado a agredir a agentes de la autoridad. Los investigadores circunscriben los enfrentamientos a una lucha de poder.

Rescatan a un hombre de 92 años tras caer entre las rocas de una playa de Sanxenxo

Rescatan a un hombre de 92 años tras caer entre las rocas de una playa de Sanxenxo

Publicidad

Sociedad

Detenidos cinco miembros del grupo violento juvenil '015' en Vitoria

La Guardia Civil detiene a cinco miembros del grupo violento juvenil '015' en Vitoria

Cargas policiales en la UCM

Varios detenidos y heridos, entre ellos policías, en una carga policial en la Complutense en la manifestación por la educación en Madrid

Migrantes en su llegada a Canarias

Canarias exige a Madrid el despliegue inmediato de Frontex y más medios ante el repunte migratorio

Rami, un menor desaparecido en Granollers
Desaparecido

La búsqueda del pequeño Rami, desaparecido desde hace 10 días, se centra ahora en las inmediaciones de un hotel en Granollers

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Burgos

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad con signos de violencia en su vivienda de Burgos

Imagen de un coche de la Policía Nacional
Sucesos

Encuentran el cadáver de un hombre, con heridas de bala, junto a una planta de reciclaje en Almería

La Policía Nacional tiene una investigación abierta, para aclarar lo que ocurre.

Ambulancia Castilla y León
Instituto

Herido en el abdomen un alumno de 15 años mientras jugaba con un bisturí con un compañero en Valladolid

Hasta el lugar del incidente se desplazó una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

Incendio mortal en Barcelona

Incendio mortal en Barcelona: muere un hombre de 95 años atrapado entre las llamas en su vivienda en el barrio de Sants

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Publicidad