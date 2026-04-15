Efemérides de hoy 15 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 15 de abril?

El 15 de abril de 1990, Pablo Martín Berrocal, empresario taurino español, es liberado en Quito (Ecuador) tras permanecer más de ocho meses secuestrado por la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El empresario había sido raptado el 9 de agosto de 1989 en la capital ecuatoriana, en las inmediaciones de la plaza de toros de la que era propietario, y su cautiverio generó una intensa preocupación en España y en los círculos diplomáticos, dada la prolongación del secuestro y la falta inicial de información fiable sobre su paradero.

La liberación se produjo tras negociaciones entre la familia y la organización guerrillera, y Martín Berrocal fue abandonado en el centro de Quito, desde donde se trasladó a la residencia del embajador español, donde recibió atención y descanso. Las autoridades confirmaron que se encontraba con signos evidentes de agotamiento, aunque fuera de peligro inmediato. El caso puso de relieve la actividad del ELN fuera de Colombia y el uso del secuestro como instrumento de financiación, además de provocar una amplia repercusión mediática y política en España.

Un 15 de abril, pero de 1848, el Gobierno español instaura el sistema monetario decimal, en el contexto de las reformas del Estado liberal. De esta forma se pone fin a la compleja y heterogénea tradición de monedas heredada del Antiguo Régimen. La reforma, plasmada en la Ley Monetaria de 1848, eliminó definitivamente el maravedí como unidad de cuenta y sentó las bases de un sistema moderno, racional y homogéneo, alineado con los modelos europeos, que facilitó el comercio, la contabilidad y la integración económica del país y abrió el camino a la posterior adopción de la peseta como unidad monetaria nacional en 1868.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de abril?

1865.- Muere el presidente de EEUU Abraham Lincoln tras haber sido disparado la noche anterior.

1900.- Inauguración en París de la Exposición Universal.

1915.- Estreno de 'El amor brujo', de Manuel de Falla, en el teatro Lara de Madrid.

1920.- Nace el Partido Comunista de España.

1923.- Presentada en Nueva York la proyección 'Concha Piquer', considerada la primera película del cine sonoro en español de la historia, protagonizada por la cantante española.

1947.- Jackie Robinson se convierte en el primer afroamericano en jugar en las Grandes Ligas de béisbol en Estados Unidos.

1976.- Se inicia el XXX congreso de UGT, el primero celebrado en España tras la Guerra Civil.

1986.- Aviones de la VI Flota estadounidense bombardean Trípoli, capital de Libia.

1989.- Mueren 96 personas en el estadio británico de Sheffield, tras la irrupción de 2.000 hinchas en el partido Liverpool-Nottingham, en la semifinal de la Copa inglesa.

1997.- Mueren 343 peregrinos musulmanes y 2.000 resultan heridos en un incendio en un campamento en La Meca.

2005.- 25 muertos, en su mayoría inmigrantes, en el incendio que destruyó totalmente en París el céntrico hotel París Opera.

¿Quién nació el 15 de abril?

1452.- Leonardo da Vinci, artista e ingeniero renacentista italiano.

1869.- Concha Espina, escritora española.

1936.- Raymond Poulidor, campeón ciclista francés.

1938.- Claudia Cardinale, actriz italiana.

1959.- Emma Thompson, actriz británica.

1960.- Pedro Delgado, ciclista español.

1978.- Luis Alfonso Rodríguez, Luis Fonsi, músico puertorriqueño.

¿Quién murió el 15 de abril?

1446.- Filippo Brunelleschi, orfebre, arquitecto y escultor italiano.

1938.- César Vallejo, poeta peruano.

1929.- Torcuato Luca de Tena, fundador del diario español ABC.

1969.- Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España, esposa de Alfonso XIII.

1980.- Jean-Paul Sartre, escritor y filósofo francés.

1990.- Greta Garbo, actriz sueca.

2022.- Elizabeth Ann Sheridan, "Liz Sheridan", actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 15 de abril?

Hoy, 15 de abril, se celebra el Día Mundial del Arte.

Horóscopo del 15 de abril

Los nacidos el 15 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 15 de abril

Hoy, 15 de abril, se celebran las santas Anastasia y Basilisa y los santos Crescente, Eutiquio y Máximo.