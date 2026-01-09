Efemérides de hoy 9 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 9 de enero? 

El 9 de enero de 2018, diplomáticos representantes de las dos Coreas se reúnen por primera vez en más de dos años. El encuentro tiene lugar en el área fronteriza de Panmunjeom, dentro de la Zona Desmilitarizada, y marca un giro significativo tras un periodo de fuertes tensiones militares y retórica beligerante. La reunión se produce después de que Corea del Norte manifieste su disposición a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, celebrados en Corea del Sur semanas después.

Durante las conversaciones, ambas delegaciones acuerdan restablecer canales de comunicación militar y humanitaria, así como facilitar la presencia norcoreana en los Juegos, incluida una delegación deportiva y cultural. El diálogo es interpretado como un gesto de acercamiento, en un contexto marcado por ensayos nucleares y sanciones internacionales. Abre una etapa de contactos diplomáticos que sienta las bases para posteriores cumbres intercoreanas y contribuye a reducir temporalmente la tensión en la península coreana.

Un 9 de enero, pero de 1960, comienza a construirse en Egipto la presa de Asuán, uno de los mayores proyectos de ingeniería hidráulica del siglo XX. La obra se inicia con el respaldo técnico y financiero de la Unión Soviética. Tiene como objetivo controlar las crecidas del río Nilo, mejorar el riego agrícola y garantizar el suministro eléctrico del país. La presa, situada cerca de la frontera con Sudán, da lugar al lago Nasser, uno de los mayores embalses artificiales del mundo.

Su construcción transforma la economía egipcia al impulsar la producción agrícola y la electrificación industrial. Sin embargo, el proyecto también provoca importantes consecuencias sociales y medioambientales, como el desplazamiento de comunidades nubias y la inundación de yacimientos arqueológicos, algunos de los cuales son trasladados gracias a una campaña internacional liderada por la UNESCO.

¿Qué pasó el 9 de enero?

1812.- La ciudad de Valencia capitula, tras cuatro días de bombardeo, ante las fuerzas del mariscal francés Suchet.

1861.- El Estado de Mississippi se separa de la Unión Norteamericana para formar parte de la Confederación de los Estados del Sur.

1875.- Alfonso XII llega a Barcelona en la fragata Navas de Tolosa, procedente de Marsella.

1887.- Un incendio destruye casi totalmente el Alcázar de Toledo.

1959.- Revienta la presa del embalse Vega de Tera y las aguas arrasan el pueblo zamorano de Ribadelago. Mueren 144 personas.

1991.- Martín López-Zubero gana la primera medalla de oro de la natación española en un mundial. En 200 metros espalda.

1998.- El concejal del PP de Zarauz José Ignacio Iruretagoyena es asesinado por ETA.

2007.- Apple lanza el primer iPhone.

2015.- Los presuntos autores del ataque a la revista Charlie Hebdo y el secuestrador en un supermercado judío en París son abatidos en dos operaciones policiales.

2016.- Artur Mas cede la presidencia de la Generalitat al alcalde de Girona, Carles Puigdemont.

2021.- La borrasca Filomena deja las mayores nevadas en España desde 1971.

¿Quién nació el 9 de enero?

1902.- José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, fundador de 'Opus Dei'.

1904.- Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, político español.

1908.- Simone de Beauvoir, escritora francesa.

1913.- Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos.

1974.- Jesús Janeiro, “Jesulín de Ubrique”, torero español.

1982.- Catalina (Kate) Middleton, princesa de Gales.

¿Quién murió el 9 de enero?

1878.- Víctor Manuel II, rey y fundador del Reino de Italia.

1998.- Kenichi Fukui, japonés, Premio Nobel de Química en 1981.

2011.- Peter Yates, cineasta británico.

2014.- Josep María Castellet, editor, crítico y escritor español.

2020.- Mike Resnick, escritor estadounidense de ciencia ficción.

2025.- Manuel Elkin Patarroyo, científico hispano-colombiano, autor de la primera vacuna sintética de la malaria, parcialmente eficaz.

¿Qué se celebra el 9 de enero?

Hoy, 9 de enero, se celebra el Día Mundial de la Electricidad Estática.

Horóscopo del 9 de enero

Los nacidos el 9 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 9 de enero

Hoy, 9 de enero, se celebran los santos Eulogio y Lucrecia de Córdoba.