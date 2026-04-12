Efemérides de hoy 12 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 12 de abril?

El 12 de abril de 1992, Madrid celebra la reinauguración de la estación de Atocha coincidiendo con el centenario de la histórica estación del Mediodía, inaugurada originalmente en 1892. La reapertura culminó una ambiciosa transformación arquitectónica y funcional que devolvió protagonismo a uno de los grandes iconos ferroviarios de la capital, integrando su emblemática marquesina de hierro y vidrio con un nuevo diseño adaptado a las exigencias del transporte moderno. La actuación formó parte de la gran renovación urbana y de infraestructuras que vivió España en 1992, un año clave para la proyección internacional del país.

La remodelación, dirigida por el arquitecto Rafael Moneo, convirtió la antigua nave de andenes en un jardín tropical interior, al tiempo que preparó la estación para convertirse en cabecera de la alta velocidad ferroviaria. Atocha pasó así a ser un gran intercambiador de transporte y la puerta de entrada del AVE Madrid-Sevilla, reforzando su papel como uno de los principales nodos ferroviarios de Europa. La reinauguración del 12 de abril de 1992 simbolizó la unión entre patrimonio histórico y modernidad, y marcó el inicio de una nueva etapa para el ferrocarril en España.

Un 12 de abril, pero de 1814, se firma el llamado Manifiesto de los Persas, un documento suscrito el 12 de abril por 69 diputados de tendencia absolutista contrarios a la obra reformista de las Cortes de Cádiz. Esta firma se produce en el contexto del regreso de Fernando VII tras la Guerra de la Independencia. El texto, presentado al monarca a su llegada a España, denunciaba la Constitución de 1812 y la legislación liberal aprobada durante su ausencia, defendiendo la restauración de la monarquía absoluta y de las leyes tradicionales. El manifiesto tuvo un impacto decisivo en el rumbo político del país, ya que sirvió de base para la derogación del orden constitucional y el inicio del retorno al Antiguo Régimen.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de abril?

1752.- Real decreto por que se constituye la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1861.- Comienza la Guerra de Secesión entre los Estados del norte y los del sur de la Unión norteamericana.

1904.- Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, sufre en Barcelona un atentado con arma blanca del que sale herido leve.

1931.- La coalición republicano-socialista gana en España las elecciones municipales en las grandes ciudades.

1932.- Entran en erupción ocho volcanes de la cordillera andina, con tal violencia que sus cenizas llegan por occidente a la ciudad chilena de Valparaíso y por oriente hasta Buenos Aires y Montevideo.

1944.- Estreno en Nueva York de la versión completa de 'El amor brujo', de Manuel de Falla.

1950.- El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.

1954.- Bill Haley y sus Cometas graban Rock Around the Clock, la primera canción de rock que llegó al número uno.

1961.- El soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de 1 hora y 48 minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, primer ser humano que lo lleva a efecto.

1991.- El Premio Príncipe de Asturias de las Artes es otorgado a los cantantes líricos Alfredo Kraus, Teresa Berganza, José Carreras, Pilar Lorengar, Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé y Plácido Domingo.

1993.- La estudiante Anabel Segura es secuestrada en Madrid. Su cadáver apareció el 29 de septiembre de 1995 y se supo entonces que fue asesinada a las pocas horas del secuestro.

¿Quién nació el 12 de abril?

1539.- Garcilaso de la Vega, 'El Inca', historiador y militar español, nacido en Cuzco.

1933.- Montserrat Caballé, cantante lírica española.

1950.- Flavio Briatore, ex director italiano de la escudería Renault de Fórmula Uno.

1956.- Andy García, actor estadounidense.

1962.- Carlos Sainz, piloto de rallies español.

1977.- Gemma Mengual, nadadora de sincronizada española.

1979.- Claire Danes, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 12 de abril?

1555.- Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.

1938.- Serafín Álvarez Quintero, dramaturgo español.

1945.- Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante cuatro mandatos.

1975.- Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

2004.- Juan Valderrama Blanca, 'Juanito Valderrama', cantaor español.

2020.- Carlos Seco Serrano, historiador español.

2024.- Santiago Dexeus, ginecólogo.

¿Qué se celebra el 12 de abril?

Hoy, 12 de abril, se celebra el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.

Horóscopo del 12 de abril

Los nacidos el 12 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 12 de abril

Hoy, 12 de abril, se celebran los santos Víctor, Sabas, Damián, Zenón, Julio, Basilio y Máximo.