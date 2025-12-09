En Cádiz ya se registran cuatro veces más mascotas que nacimientos

Las calles de Cádiz reflejan un cambio demográfico que ya no pasa desapercibido: cada vez hay más animales de compañía y menos niños. Los datos publicados por La Voz del Sur, a partir de la Estadística de Animales de Compañía de Andalucía y del InstitutoNacional de Estadística, muestran una brecha que no deja de ampliarse. Durante 2024 se registraron 32.164 nuevas altas de mascotas en la provincia, mientras que los nacimientos se quedaron en 8.004.

El censo total confirma esta tendencia al alza. En Cádiz hay actualmente 353.769 animales de compañía inscritos y la gran mayoría, un 83 por ciento, son perros. De ellos, más de 10.700 figuran como potencialmente peligrosos, aunque casi todos pertenecen a razas no incluidas en dicha categoría. El resto del registro lo conforman 58.090 gatos, 1.313 hurones y 775 animales de otras especies. La estadística no contempla los animales de más de quince años que no han sido dados de baja ni aquellos que no han recibido vacunación en los dos últimos años.

Solo en 2024 se incorporaron 31.164 nuevos animales a los registros provinciales. La mayor parte corresponde a perros no considerados potencialmente peligrosos, con 22.676 altas, seguidos de los catalogados como tales, con 824. También se añadieron 8.454 gatos, 150 hurones y 60 animales de otras especies. El año recoge además más de un millar de bajas, tanto de perros como de gatos, y un volumen similar de avisos de animales perdidos.

Mientras el número de mascotas sigue creciendo, la natalidad continúa cayendo. Los nacimientos de 2024 representan un descenso del 4,73 por ciento respecto al año anterior. Las madres de entre 30 y 34 años concentran la mayor parte de los partos, seguidas por las de 35 a 39. El contraste histórico es evidente: en 1964 la provincia superaba los 23.000 alumbramientos. La edad media también refleja este envejecimiento poblacional y se sitúa en 43,37 años, lejos de los 29 que se registraban en 1975. El peso cada vez mayor de las mascotas y la baja natalidad dibujan una realidad social muy distinta a la de hace apenas unas décadas.

Un fenómeno extensible a todo el país

Las mascotas ocupan un espacio que antes correspondía principalmente a los hijos. En España hay más de 11 millones de perros y gatos censados y más de 30 millones de animales de compañía en total, frente a unos 8 millones de menores de 18 años.

Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC, 2025), hay censados más de 10,1 millones de perros y cerca de un millón de gatos, frente a los 1.786.406 menores de entre 0 y 4 años registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, se estima que el 61 % de los hogares españoles convive con algún animal de compañía, lo que equivale a más de 30 millones de mascotas en todo el país.

Como señala el sociólogo Eduardo Bericat, profesor en la Universidad de Sevilla, “La creciente centralidad de los perros en la vida familiar refleja cómo los humanos reconfiguran sus vínculos afectivos en sociedades individualizadas, utilizando a las mascotas como mediadoras de sociabilidad y afecto” (Bericat, Personas y Perros. La relación humano-perro en la sociedad contemporánea, 2025). Este fenómeno evidencia cómo los animales de compañía ocupan un espacio que antes correspondía principalmente a las relaciones humanas tradicionales.

