Efemérides del 7 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 7 de octubre de 1985, militantes palestinos del Frente para la Liberación de Palestina (FLP) secuestran el crucero italiano Achille Lauro en aguas del Mediterráneo. Los criminales exigen la liberación de 50 prisioneros palestinos en cárceles israelíes amenazando con matar a rehenes de distintas nacionalidades. Durante dos días de tensión diplomática entre el Gobierno de Ronald Reagan y Bettino Craxi, primer ministro italiano, el barco atracó en Port Said (Egipto), donde una delegación egipcia y palestina negoció la rendición de los secuestradores a cambio de un salvoconducto aéreo. Sin embargo, tras conocerse el asesinato al pasajero judío estadounidense Leon Klinghoffer, Ronald Reagan ordenó desviar el avión que trasladaba a los secuestradores hacia Túnez, forzando su aterrizaje en la base de la OTAN en Sigonella, Sicilia. Allí, tropas italianas y estadounidenses se enfrentaron por la jurisdicción del caso. Finalmente, Italia encarceló a los cuatro secuestradores materiales, pero permitió escapar a Yugoslavia al dirigente palestino Abu Abbas, líder de la OLP que habría aceptado ser autor inmaterial del crimen, lo que desató la indignación de Washington. En el conflicto habría intereses enfrentados, por un lado, un Craxi que defendía la soberanía italiana y sus relaciones con los árabes, y un Reagan que priorizaba su política antiterrorista, lo que significó la mayor crisis diplomática entre Italia y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

También, el 7 de octubre de 2009, fallece Irving Penn, fotógrafo estadounidense que revolucionó la fotografía del siglo XX. Una de sus grandes contribuciones al mundo de la moda fue la estética en blanco y negro en sus retratos y portadas para la revista Vogue, con la que colaboró durante más de 60 años. Retrató a numerosas figuras famosas, como Pablo Picasso, Miles Davis, Truman Capote, Yves Saint Laurent, entre otros. Además, innovó con su estilo de still life, creando bodegones de flores, cigarrillos y objetos cotidianos que, gracias a su elegancia, reflejaban una estética visual característica de su obra.

¿Qué pasó el 7 de octubre?

1887: Inicia la construcción de la Torre Eiffel.

1949: Primera Constitución de la República Democrática Alemana (RDA).

1963: El huracán Flora llega a Haití y a la República Dominicana, matando a 7.190 personas.

1975: El presidente de Estados Unidos Gerald Ford firma la ley por la cual las mujeres podrán entrar en el ejército.

1978: Despenalización de la píldora anticonceptiva en España.

2010: Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura.

2012: Hugo Chávez, es reelegido presidente de Venezuela por tercera vez.

2023: El grupo terrorista palestino Hamás, lanza un ataque sorpresa múltiple contra Israel, matando a 1.400 personas.

¿Quién nació el 7 de octubre?

1885: Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.

1939: Harold Kroto, químico británico.

1950: Andrés Alén, pianista y compositor cubano.

1952: Vladímir Putin, presidente ruso.

1969: Javier Álvarez, cantautor español.

1984: Ikuta Toma, actor japonés.

¿Quién murió el 7 de octubre?

1787: Henry Muhlenberg, fundador del luteranismo

1849: Edgar Allan Poe, escritor estadounidense

1991: José María Fonollosa, poeta español

2008: George Palade, biólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1974

2009: Irving Penn, fotógrafo estadounidense.

2011: Félix Romeo, escritor español.

¿Qué se celebra el 7 de octubre?

Hoy, 7 de octubre se celebra el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal y la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Horóscopo del 7 de octubre

Los nacidos el 7 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre, se celebra Nuestra Señora del Rosario y los santos Marcos, Baco y Julia.