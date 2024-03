Los efectos del covid persistente: "Soy como una mujer de 89 años sedentaria"

Actualmente en España hay dos millones de personas que padecen covid persistente. Beatriz tiene 44 años, se contagió hace cuatro años y desde entonces su vida dio un giro de ciento ochenta grados. "Yo era una persona activa, deportista de élite, era futbolista profesional, jugaba en el equipo del Rayo Vallecano, subía montañas, jugaba al pádel y hacía yoga... y ahora el simple hecho de lavarme los dientes me agota. Soy como una mujer de 89 años sedentaria, así me siento. Me han diagnosticado de covid persistente, fatiga crónica severa, fibromialgia, patologías que yo antes no tenía", explica.

Beatriz se sirve de un bastón para poder andar más cómodamente, para ella dar un paseo es toda una proeza, su día a día está marcado por el cansancio y el agotamiento físico.

Lorenzo Armenteros, responsable del Aréa de Salud de la Mujer de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG) matiza: "No hay cosa peor para un ser humano que tener algo que de forma crónica le esté imposibilitando, sea el cansancio, el dolor, o el trastorno cardiaco respiratorio, eso hace que tarde o temprano, si no hay mejora, conlleva a alteraciones emocionales, ansiedad, depresión...".

El doctor recomienda: "Tener unos hábitos saludables, actividad física que no se un ejercicio intenso, una alimentación adecuada, y dormir bien puede ayudar a la recuperación".

Algunas personas con covid persistente se quejan de que están hartos de ir de especialista en especialista sin conseguir una solución a sus problemas, pero el experto insiste en que son importantes: "Las rehabilitaciones parciales en aquellas necesidades que puedan tener, desde la alteración osteomuscular a la neurocognitiva, porque muchos de ellos son pacientes que necesitan estimular su memoria, su creatividad y la concentración. Y por supuesto también es importante mantener el espíritu optimista de que aquello que están haciendo les vendrá bien en el futuro".

Beatriz hace un gran esfuerzo por continuar con esta entrevista que nos dio a un equipo de Antena 3 Noticias, a menudo bebe agua, le cuesta seguir hablando pero lo hace porque sabe lo importante que es dar visibilidad a la enfermedad. "Si algo he aprendido en estos cuatro años es a escuchar mi cuerpo, ya sé cuándo decir "no puedo aunque quiera". El covid persistente me ha enseñado a quererme más a mi misma, me priorizo, me quiero y me cuido", explica.

Y a esos cuidados le ayuda su pareja, Marta. Juntas afrontan el complicado camino del día a día: "Para afrontar todo esto es primordial que la persona que esté contigo y tu familia te apoye incondicionalmente".

Marta Sanguino tiene 44 años y también se contagió de covid hace cuatro, vio cómo su vida cambió en cuestión de días, le quedaron unas secuelas que sufre en su día a día. Tuvo que dejar la profesión como entrenadora personal: "El deporte era mi pasión y ahora apenas puedo hacer estiramientos". Ahora es coach y ayuda a las personas en el ámbito emocional.

Marta tuvo que introducir cambios, se fue a vivir junto a la playa, cree que estar cerca del mar y de la naturaleza le puede ayudar a sobrellevar sus dolencias: "El covid persistente ha cambiado completamente mi vida, mis hobbies y mis relaciones sociales ya no son las mismas. Nunca sé cuando voy a estar cansada o como me voy a levantar por la mañana. No puedo hacer planes a largo plazo, y la incertidumbre me acompaña a todos los niveles. Hay días que duermo diez horas y me levanto cansada".

Se emociona cuando recuerda que si no hubiese sido por el apoyo de sus padre y de sus amigos habría tirado la toalla.

Los ojos de Beatriz transmiten tristeza cuando recuerda que algunos médicos no llegaban a creer lo que le sucedía: "Encontrarte con especialistas que no te crean también te carga emocionalmente, es duro ver que la gente que te tiene que ayudar no pueden hacer nada por ti. Pensar en que vas a mejorar es complicado, pero yo soy una persona muy optimista y espero que la medicina siga investigando para encontrarnos una solución".

Los afectados por el covid persistente luchan por no caer en el olvido, necesitan que la investigación y la medicina sigan avanzando para que algún día su calidad de vida mejore.

