Juani revoluciona las playas de Chiclana con sus clases de baile

Juani es la monitora de baile de una Asociación de mayores de Chiclana y sus clases al aire libre están siendo todo un éxito en la localidad.

Vecinos y turistas madrugan con gusto cada día para no perderse ninguna sesión en la playa de La Barrosa, donde Juani ha decidido realizar sus clases durante el verano.

Sus clases de baile se han convertido en un punto de encuentro, donde los más mayores charlan, ríen y pasan un buen rato mientras hacen ejercicio.

Durante el año, da clases en una Asociación de mayores de la zona y, anteriormente, en los meses de verano, se solían interrumpir. "Muchos me decían 'Ay Juani, ahora sin la gimnasia...' hasta que dije basta y llevamos ya tres años".

Ahora, esta mujer y su energía magnética se han convertido en el alma turística del lugar, y todo aquel que pasa por la playa se suma a su ritmo. "Desde el año pasado que la conocí, no la he soltado para nada", comenta una vecina, que es incapaz de seguir hablando porque no puede parar de bailar.

Las ventajas del deporte en las personas mayores

El paso de los años conlleva, a partir de determinada edad, la pérdida de capacidades físicas. El mejor estado de forma con respecto a la fuerza y resistencia es en torno a los 30 años y, a partir de ahí, empieza a empeorar. Llevar a cabo cualquier actividad física de manera habitual tiene ventajas en todas las edades, pero para las personas mayores puede ser un punto diferencial en su modo de vida.

La principal ventaja es el corazón. Al hacer ejercicio, se bombea más sangre, lo que hace que la persona esté mucho más activa.

Por otro lado, es muy útil para fortalecer los huesos y los músculos que, con el paso de los años, se van entumeciendo. Haciendo deporte pueden ganar movilidad y evitar tener que pasar el resto de los años sentados.

Además, practicar deporte también sirve para ejercitar y despejar la mente, sobre todo en un entorno como el que ofrece Juani donde además, pueden coincidir con más gente y socializar. Los mayores pueden tener muchos problemas o sentir soledad, pero haciendo este tipo de actividades dejan todo de lado para pasar un buen rato.

