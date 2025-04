La becaria de la guardería de Torrejón, sobre el trato a otros bebés: "Les obligan a comer y les tratan mal"

La educadora en prácticas fue quien destapó el maltrato en la guardería de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Sospechó de la actitud agresiva de algunas de sus compañeras hacia los pequeños. Las cuatro detenidas han sido puestas en libertad.

La joven en prácticas es Nicole. La joven confiesa en 'Y ahora Sonsoles' que a la hora de comer los niños se ponían a llorar. "A todos los que no comen les obligan y les tratan mal", asegura. Después de que una de sus compañeras grabara el video, Nicole se lo mandó a su madre, que fue quien decidió alertar a los padres. Llevaba tres días en prácticas y denunció los hechos junto a su madre.

En el vídeo se ve cómo una cuidadora zarandea y golpea a una niña contra la pared. La trabajadora repetía frases como "lo escupes, te lo vuelvo a meter" o "no me escupas la comida, que la tragues". En la sala habían otros trabajadores que no intervinieron.

Los padres de la bebé han notado cambios en el carácter de la pequeña. "Tiene un comportamiento agresivo. Todo lo quiere tirar, incluso a mí me está agrediendo", explica la madre.

Cuatro imputadas

El juzgado sigue investigando y de momento ninguna de estas mujeres podrá acercarse a un menor. A dos de las detenidas se les acusa un delito contra la integridad moral y a las otras dos de ser las presuntas autoras de un delito de omisión, según fuentes policiales. Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la comisaría de Torrejón ya están investigando los hechos

Esta imputación en un primer momento es inicial y podría verse modificada según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial. Como medidas cautelares, la magistrada ha acordado la obligación de que las cuatro investigadas acudan a firmar a la sede judicial los días uno de cada mes, así como la prohibición de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, relacionada con menores.

Tras conocerse los hechos, varios padres han presentado denuncias después de visualizar la grabación. La Comunidad de Madrid ha ofrecido ayuda a la familias que se han visto afectadas para la escolarización de niños en otros centros de la región.

