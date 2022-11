Dudas entre los afectados por el retraso de los vuelos a causa del cohete chino: ¿Pueden pedir el reembolso?

Las condiciones que contemplan un hipotético reembolso de los vuelos para pasajeros no suelen traer consigo una cláusula que contemple el peligro aéreo por la caída de un cohete chino. Muchos vuelos se han retrasado en nuestro país después de que se restringiera el tráfico aéreo por el peligro a que pudiera caer en nuestro país, y ya son algunos los pasajeros que se están planteando la posibilidad de pedir el reembolso por el retraso en su vuelo.

No en todos los casos las condiciones son iguales y por supuesto, no todas son asumibles. Por ejemplo, si el avión ha tardado más de dos horas en iniciar el despegue con respecto a la hora que tenía prevista, las compañías aéreas deben cubrir comunicaciones, manutención y alojamiento en el caso de que sea necesario. Si una compañía se niega a hacerlo, no estaría cumpliendo con unas normas vigentes y obligatorias para todas las aerolíneas.

Luego, está el caso de que los aviones se hayan retrasado cinco o más horas. Si pasado ese tiempo, el pasajero no se ha subido al avión, tiene derecho a pedir el reembolso del viaje. Indemnizaciones no habrá bajo ningún concepto, sea cual sea la causa, tal y como nos explica una experta: "No se puede reclamar porque esta situación esta causada por una circunstancia extraordinaria, recogida en el reglamento europeo, y por lo tanto, las aerolíneas quedarían eximidas de cualquier responsabilidad".

El cohete sobrevoló España y llegó a pasar por Murcia

En sus casi dos vueltas completadas alrededor de la Tierra, el cohete ha sobrevolado España y ha recorrido varias regiones de nuestro país, siendo Murcia la última a la que ha llegado antes de estrellarse definitivamente en el Pacífico. También ha atravesado Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y ha puesto en alerta máxima a Cataluña e Ibiza, que han cerrado temporalmente su espacio aéreo hasta que se han levantado las alarmas.

Uno de los países que más ha temido el impacto ha sido Australia, que veía muy cercana la posibilidad de que se estrellara en sus costas. Finalmente, se ha estrellado en el Pacífico Sur, sin que se haya puesto en riesgo ninguna vida humana. La petición para una mayor cautela en futuros casos es casi unánime en la comunidad internacional, después de varios acontecimientos similares al que ha ocurrido en la mañana de este pasado viernes.