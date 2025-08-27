Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia en las calles

Dos Policías heridos tras un altercado con un individuo violento en Alcalá de Guadaira, Sevilla

Desde el sindicato de Policía Nacional lamentan la pérdida de autoridad ante este tipo de situaciones y anuncian que se personaran en todas las agresiones que reciban sus compañeros

Dos Policías heridos tras un altercado con un individuo violento en Alcalá de Guadaira, Sevilla

Dos Policías heridos tras un altercado con un individuo violento en Alcalá de Guadaira, Sevilla

Publicidad

Natalia Fondevila
Publicado:

Los hecho sucedieron el pasado 23 de agosto. Todo comenzó en un bar de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. El presunto agresor comenzó a increpar a las personas que se encontraban en el establecimiento. Lo hacía sosteniendo un taburete con el que pretendía causar daños y destrozos a todo aquel que se cruzara en su camino, así como daños materiales en el bar. Según ha confirmado Policía Nacional a Antena 3, el origen de la disputa podría haberse originado ante la negativa de este hombre a abandonar el establecimiento.

En medio de esta dramática situación, la mujer que se encontraba trabajando en el local alertó a Policía Nacional quienes en pocos minutos se personaron en lugar de los hechos. El hombre seguía increpando a todo aquel que se encontraba a su paso empleando el taburete anteriormente citado. Fue en ese momento cuando los policías procedieron a su detención. Al salir a la calle fueron grabados por un vecino que salió a su balcón al escuchar gritos. El vídeo, muy comentado en redes sociales, fue publicado por el sindicato mayoritario de dicho cuerpo, Jupol.

La intervención corrió a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional y terminó con dos agentes heridos tras enfrentarse al individuo para intentar detenerlo. Fueron momento tensos y de gran dificultad para los agentes. Tanto es así que la agresividad del detenido hizo que un tercer agente tuviera que intervenir en la escena. Esta intervención ha sido destacada por sindicatos policiales como ejemplo de la pérdida del principio de autoridad y la organización ha anunciado que se personará como acusación en cada caso de agresión a agentes. Tras su detención el hombre pasó a disposición judicial

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El vídeo del tercer día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Tercer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2025, streaming en directo

Publicidad

Sociedad

Tercer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2025, streaming en directo

La caída de un novillo protagoniza el tercer día de encierros en San Sebastián de los Reyes

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo

Última hora de los incendios en España: Casi 600 efectivos de la UME trabajan en León para sofocar los incendios que continúan activos en la provincia

Un cigarro encendido

Un hombre de 33 años muere apuñalado tras discutir por un cigarro en Agramunt, Lleida

Dos Policías heridos tras un altercado con un individuo violento en Alcalá de Guadaira, Sevilla
Violencia en las calles

Dos Policías heridos tras un altercado con un individuo violento en Alcalá de Guadaira, Sevilla

Marea en Cádiz
Cádiz

15 personas rescatadas en Cádiz por una marea que arrasó todo a su paso

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Tomatina de Buñol 2024
Valencia

La fiesta de la Tomatina 2025 en Buñol, streaming en directo

Sigue en directo una de las fiestas más populares en España que teñirá de rojo las calles de Buñol.

Tercer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2025, streaming en directo

El vídeo del tercer día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Robo gasolinera

Atraco en Cantabria: el momento en que dos encapucahdos roban 1.200 euros en una gasolinera de La Encina

La canción del verano 2023

¿Cuál es la canción del verano este año?: aquí algunas candidatas

Publicidad