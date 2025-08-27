Dos Policías heridos tras un altercado con un individuo violento en Alcalá de Guadaira, Sevilla

Los hecho sucedieron el pasado 23 de agosto. Todo comenzó en un bar de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. El presunto agresor comenzó a increpar a las personas que se encontraban en el establecimiento. Lo hacía sosteniendo un taburete con el que pretendía causar daños y destrozos a todo aquel que se cruzara en su camino, así como daños materiales en el bar. Según ha confirmado Policía Nacional a Antena 3, el origen de la disputa podría haberse originado ante la negativa de este hombre a abandonar el establecimiento.

En medio de esta dramática situación, la mujer que se encontraba trabajando en el local alertó a Policía Nacional quienes en pocos minutos se personaron en lugar de los hechos. El hombre seguía increpando a todo aquel que se encontraba a su paso empleando el taburete anteriormente citado. Fue en ese momento cuando los policías procedieron a su detención. Al salir a la calle fueron grabados por un vecino que salió a su balcón al escuchar gritos. El vídeo, muy comentado en redes sociales, fue publicado por el sindicato mayoritario de dicho cuerpo, Jupol.

La intervención corrió a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional y terminó con dos agentes heridos tras enfrentarse al individuo para intentar detenerlo. Fueron momento tensos y de gran dificultad para los agentes. Tanto es así que la agresividad del detenido hizo que un tercer agente tuviera que intervenir en la escena. Esta intervención ha sido destacada por sindicatos policiales como ejemplo de la pérdida del principio de autoridad y la organización ha anunciado que se personará como acusación en cada caso de agresión a agentes. Tras su detención el hombre pasó a disposición judicial

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com