15 personas rescatadas en Cádiz por una marea que arrasó todo a su paso

El litoral de Cádiz ha vivido un fin de semana marcado por el mal estado del mar y las fuertes corrientes. El fuerte oleaje obligó a colocar la bandera roja en numerosas playas, impidiendo el baño para poder garantizar la seguridad de los vecinos y de los turistas.

Los servicios de emergencias han confirmado que, a pesar de las advertencias que habían dado, varias personas tuvieron que ser rescatadas. En total se produjeron al menos 15 rescates a lo largo de toda la costa, aunque afortunadamente ninguno de los afectados resultó herido de gravedad.

Uno de los episodios más alarmantes fue el que se produjo en la playa de Caños de Meca, donde la fuerza del mar arrasó un chiringuito y una pasarela de madera que estaban situados a pie de playa. Las imágenes, que han sido difundidas por los vecinos y bañistas que se encontraban por la zona, muestran como las olas arrastran las estructuras enteras sin mucha dificultad.

Precaución por bandera roja

Las autoridades de la localidad han insistido en la necesidad de continuar extremando la precaución al máximo y de la importancia que tiene respetar las señales de seguridad. Asimismo, recuerdan que bañarse con bandera roja no solo supone una infracción, sino que también pone en riesgo la vida de los socorristas que deben intervenir en el caso de que se produzca una emergencia.

Otras zonas afectadas

En la capital, Cádiz, durante la tarde se ha ido colocando la bandera roja en todas sus playas, en Cortadura, la Victoria, Santa María y la Caleta, debido al empeoramiento del temporal costero.

En el caso de Zahara de los Atunes, también se ha tenido que utilizar la bandera roja, además de que los socorristas han tenido que avisar de los peligros de forma personal a los bañistas que todavía permanecían en el agua. Mientras que en El Puerto, se han llevado a cabo ya seis rescates en la playa de las Redes, donde también se ha visto la bandera roja. En Barbate también se están terminando las jornadas con las mismas condiciones.

Asimismo, el Ayuntamiento de El Puerto ha avisado a través de sus redes sociales que estas circunstancias también se están produciendo en la playa del Buzo y que se encuentran en una situación "muy peligrosa para los bañistas".

