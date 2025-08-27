Noticias de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los Reyes de España visitando las zonas más afectadas por los incendios, la última hora sobre el avance del fuego en España y las penas de prisión de Trump por asesinato, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto.

Los reyes visitan las zonas afectadas

Felipe VI y Leticia, visitan este miércoles las zonas en que los incendios forestales han provocado más daños. Una agenda que comienza hoy y se extiende hasta el viernes. Durante esta jornada acudirán a Castilla y León, concretamente al municipio de Carucedo en la comarca del Bierzo y Galende en la provincia de Zamora.

Mañana continuarán su viaje a Galicia, donde aún continúan activos cuatro incendios, y el viernes será Extremadura la Comunidad Autónoma que los reciba.

Los incendios en España

En Asturias se ha originado un nuevo incendio que ha obligado a evacuar dos pueblos, mientras que la situación de los incendios forestales en Castilla y León sigue sin dar tregua con 18 focos activos, de los cuales seis se encuentran en nivel 2 de emergencia. Uno de los que más preocupa es el de Porto con hasta tres frentes descontrolados.

Trump y las penas de prisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus medidas y ha anunciado que todas aquellas personas que hayan cometido asesinato, su Gobierno solicitará la pena de muerto puesto que él considera una criminalidad desbocada en la ciudad. Todo ello forma parte de la propuesta del plan de seguridad para hacerse con el control de la seguridad de Washington.

Marea en Cádiz

15 personas rescatadas en Cádiz por una marea que arrasó todo a su paso

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo

Última hora de los incendios en España: La AEMET advierte que el peligro de incendios se mantiene "muy alto o extremo" en zonas del oeste y sur de la Península

Encierro

La caída de un novillo protagoniza el tercer día de encierros en San Sebastián de los Reyes

La fiesta de la Tomatina 2025 en Buñol, streaming en directo

Encierro

El vídeo del tercer día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Tercer día de encierros de San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.

Atraco en Cantabria: el momento en que dos encapucahdos roban 1.200 euros en una gasolinera de La Encina

Los ladrones aprovecharon la ausencia de la dependienta para entrar en el establecimiento y llevar a cabo el robo, pero huyeron cuando volvió a su puesto.

Efemérides de hoy 27 de agosto de 2025: Inmigrantes mueren asfixiados en un camión

Efemérides de hoy 27 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 27 de agosto?

El fuego cruza una carretera por el incendio forestal en las proximidades de Cipérez (Salamanca)

El viento aviva los incendios en España con más de 95.000 hectáreas arrasadas en agosto y 16 comunidades declaradas zonas catastróficas

