Noticias de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025

Los Reyes de España visitando las zonas más afectadas por los incendios, la última hora sobre el avance del fuego en España y las penas de prisión de Trump por asesinato, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto.
Los reyes visitan las zonas afectadas
Felipe VI y Leticia, visitan este miércoles las zonas en que los incendios forestales han provocado más daños. Una agenda que comienza hoy y se extiende hasta el viernes. Durante esta jornada acudirán a Castilla y León, concretamente al municipio de Carucedo en la comarca del Bierzo y Galende en la provincia de Zamora.
Mañana continuarán su viaje a Galicia, donde aún continúan activos cuatro incendios, y el viernes será Extremadura la Comunidad Autónoma que los reciba.
Los incendios en España
En Asturias se ha originado un nuevo incendio que ha obligado a evacuar dos pueblos, mientras que la situación de los incendios forestales en Castilla y León sigue sin dar tregua con 18 focos activos, de los cuales seis se encuentran en nivel 2 de emergencia. Uno de los que más preocupa es el de Porto con hasta tres frentes descontrolados.
Trump y las penas de prisión
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus medidas y ha anunciado que todas aquellas personas que hayan cometido asesinato, su Gobierno solicitará la pena de muerto puesto que él considera una criminalidad desbocada en la ciudad. Todo ello forma parte de la propuesta del plan de seguridad para hacerse con el control de la seguridad de Washington.
