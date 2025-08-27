Encierro
El vídeo del tercer día de encierros en San Sebastián de Los Reyes
Tercer día de encierros de San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.
Tercer día de encierros de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios en San Sebastián de los Reyes. Ha sido un encierro rápido, un total de 1:41, un recorrido protagonizado por los toros de la ganadería salamantina Casasola. La caída de uno de los novillos ha marcado el recorrido.
Este miércoles se han producido 10 asistencias leves. Ayer le tocó el turno a los toros de la ganadería 'Carlos Núñez' que fueron muy rápidos con una carrera de 01:41. Los reses del lunes realizaron un recorrido rápido y bastante limpio, siete heridos por caídas y contusiones. Afortunadamente hoy tampoco ha habido heridos por asta de toro.
